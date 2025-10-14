Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

LAB Capital: el nuevo nombre de la exadministradora de fondos Weg, ahora bajo el control de Volcom

La modificación fue aprobada por la CMF este martes. La firma detalló que la nueva razón social fue aprobada por su directorio el 2 de septiembre, un día después de oficializado el cambio de propiedad y la elección de una nueva mesa.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Martes 14 de octubre de 2025 a las 11:55 hrs.

AGF CMF Cristóbal Muñoz
<p>LAB Capital: el nuevo nombre de la exadministradora de fondos Weg, ahora bajo el control de Volcom</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Jennifer Vanderhart, economista de Estados Unidos: “Aún hay algunas cosas que Chile podría hacer para reforzar la protección de la propiedad intelectual”
2
DF LAB

Fundadores de Cornershop y Platanus Ventures invierten en startup que aplica IA al mundo legal
3
Economía y Política

Más de US$ 75 mil millones vale en Chile el trabajo en la casa y de cuidados, y las mujeres aportan sobre el 65%
4
Mercados

Cómo cambió la cartera de cotizantes de las AFP: la mayoría envejeció y solo dos crecen en proporción de jóvenes
5
Mercados

Jara y Kast mantendrían el subsidio a tasa de interés hipotecaria, mientras que equipo de Matthei afirma que es una medida transitoria
6
Economía y Política

Estudio revela que PIB de Chile debe crecer cerca de 1% anual solo para compensar costos de agenda laboral
7
Mercados

Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades a septiembre
8
Empresas

Controlador de Avianca y Gol pide permiso a la autoridad aeronáutica de Chile para operar en el país
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Construcción Laboral & Personas

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete