Ministro Boccardo destaca pasos del Gobierno en pro de la igualdad de género en cita del Mercosur

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo Bosoni, destacó las políticas impulsadas por el Gobierno en pro de la igualdad de género como principio fundamental para alcanzar los anhelos de Trabajo Decente.

En el marco de la XXXVI Reunión de Ministros del Trabajo del Mercosur, que se realizó en Brasilia, enumeró el alza del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la reforma de pensiones. A esto agregó cambios incorporados en la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral; la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la aprobación de la Ley Karin; avances en el Sistema Nacional de Cuidados, en el proyecto de ley de Sala Cuna para Chile; y la presentación de una indicación para modernizar la Ley de Igualdad Salarial; y que el país se incorporó a la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial.