Seminario, Claro Arena y almuerzo: la intensa agenda que tendrá Macri en Chile
Una vez terminado el seminario del BICE, el exmandatario trasandino visitará las instalaciones del Claro Arena.
Sólo unas pocas horas después de conocerse el resultado de las elecciones legislativas en Argentina, el exPresidente de ese país Mauricio Macri viajará a Santiago para participar como invitado internacional en el seminario de BICE “Puentes: Dialogar para Construir”.
El encuentro, que contará también con la participación de los encargados económicos de las candidaturas presidenciales de Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei, se realizará el miércoles 29 de octubre, a las 8:30 horas, en el centro de eventos Metropolitan Santiago (ex Casa Piedra).
La agenda de Macri será intensa. Una vez terminado el seminario, el exmandatario trasandino visitará las instalaciones del Claro Arena junto al presidente de BICE, Luis Felipe Gazitúa, quien, dado el pasado de Macri como presidente de Boca Juniors durante 12 años, lo invitó especialmente a conocer el estadio de la UC, club del cual BICE es auspiciador principal. Serán el presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, y el gerente general, Juan Pablo Pareja, quienes recibirán a Macri en el nuevo recinto, considerado uno de los proyectos arquitectónicos más modernos del país.
Y después de esa visita, la última actividad de Macri en Santiago será un almuerzo privado con los directores de BICE. Desde ahí, partirá rápidamente a Buenos Aires.
