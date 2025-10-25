Click acá para ir directamente al contenido
El vino chileno se tomó la gran manzana

Unos mil asistentes, entre especialistas de la industria y consumidores, circularon el lunes por Chile Wine Fest Nueva York. Ahí degustaron una amplia variedad de etiquetas nacionales además de salmón, frutas e incluso caviar chileno. El evento, organizado por Wines of Chile y apoyado por ProChile, se trató de una gran oportunidad para ganar presencia en tiempos de crisis y amplificar nuestra marca país.

Por: Por Sofía García-Huidobro, desde Nueva York

Publicado: Sábado 25 de octubre de 2025 a las 09:00 hrs.

