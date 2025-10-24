Vuelve Bazar ED: cuatro días de diseño, música y gastronomía
Del 6 al 9 de noviembre, el parque se llenará nuevamente de color y creatividad con una nueva versión del evento que desde hace 17 años reúne lo mejor del diseño, la decoración, la moda y la gastronomía en un solo lugar.
En la música, la inauguración contará con la presentación de Amigos de Artistas -banda que se presentará en Lollapalooza 2026-, mientras que el cierre del domingo estará a cargo de Otra Otra, el nuevo proyecto musical de Elisa Zulueta y Pablo Ilabaca.
Para quienes buscan aprender o inspirarse, habrá una variada programación de talleres, como el de la marca Rupha, que enseñará a personalizar prendas de cuero. Y en un adelanto sorpresa, vuelve Sweets Hamilton -uno de los hits del año pasado-, con un taller de cocina el sábado 8.
