Vuelve Bazar ED: cuatro días de diseño, música y gastronomía

Del 6 al 9 de noviembre, el parque se llenará nuevamente de color y creatividad con una nueva versión del evento que desde hace 17 años reúne lo mejor del diseño, la decoración, la moda y la gastronomía en un solo lugar.

“Estamos felices de celebrar una nueva edición del Bazar ED y de ver cómo este encuentro sigue creciendo. Como siempre, el foco está puesto en la curaduría de las marcas, pero también en que quienes asistan vivan una experiencia completa, llena de detalles y con propuestas para todos los gustos”, comenta Francisca Maturana, directora de ED.

Más de 200 tiendas -entre marcas consolidadas, diseñadores emergentes y emprendimientos nacionales e internacionales- darán forma a esta versión que refleja las nuevas tendencias y el espíritu del diseño actual. Los asistentes podrán recorrer distintos espacios, descubrir novedades en moda, arte, decoración y accesorios, además de disfrutar de talleres, charlas y música en vivo.

Más que vitrinear

“El Bazar ED es mucho más que una feria para vitrinear. Es un espacio para celebrar el diseño, reunirse con amigos y familia, y pasarlo bien. Eso es lo que buscamos entregar, y estamos seguras de que este año sorprenderemos con las distintas actividades que tendremos disponibles”, afirma Sofía Fernández, directora de proyectos de ED.



En la música, la inauguración contará con la presentación de Amigos de Artistas -banda que se presentará en Lollapalooza 2026-, mientras que el cierre del domingo estará a cargo de Otra Otra, el nuevo proyecto musical de Elisa Zulueta y Pablo Ilabaca.





Como todos los años, un punto fuerte de la feria es la oferta gastronómica, y los encargados de darle sabor a esta versión serán tres: Puelo Café, Arca y Segreta ofrecerán distintos sabores y originales propuestas, ideales para hacer una pausa y seguir disfrutando de la experiencia del Bazar ED.



Para quienes buscan aprender o inspirarse, habrá una variada programación de talleres, como el de la marca Rupha, que enseñará a personalizar prendas de cuero. Y en un adelanto sorpresa, vuelve Sweets Hamilton -uno de los hits del año pasado-, con un taller de cocina el sábado 8.





Este año, además, ED estará celebrando su aniversario con charlas de diseño y un lanzamiento exclusivo. “Para celebrar estos 30 años, volvemos al papel con una revista especial recién salida del horno: una edición aniversario con las mejores casas, diseños y talentos que pasaron por ED en las últimas tres décadas, que estará a la venta en la feria”, cuenta Francisca Maturana.



