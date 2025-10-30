Click acá para ir directamente al contenido
Inicio CAPITAL Cultura Estilo de vida ED
Estilo de vida ED

Diseñar para jugar: la nueva cara del Mes del Diseño

Lo que partió como una semana experimental de actividades rápidamente se convirtió en un mes completo de exposiciones, charlas y talleres abiertos a la comunidad. Con el tiempo, el Mes del Diseño pasó de exhibir objetos y mobiliario a mostrar cómo el diseño dialoga con la sostenibilidad, la innovación social, los servicios y, este año, incluso el mundo de los juegos de mesa. Hoy, a 15 años de su primera versión, está consolidado como una plataforma que cruza diseño, patrimonio y vida cotidiana.

Por: Josefina Hirane

Publicado: Sábado 1 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

<p>Diseñar para jugar: la nueva cara del Mes del Diseño</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

Quiénes están tras el equipo económico de Kaiser y su plan para reducir el Estado
2
Señal DF

A 15 días de las elecciones: ¿cómo reaccionará la bolsa el día después?
3
Empresas

Polémica por Ley SBAP: Ministra Maisa Rojas responde a empresarios y afirma que actividades productivas actuales en sitios prioritarios "no se verán afectadas"
4
Señal DF

Las 5 acciones que aún tienen espacio para subir en una bolsa récord
5
Economía y Política

Economía chilena habría crecido hasta un 4% en septiembre de la mano de dos días hábiles extra
6
Señal DF

Inés Ostenrieder, CFO de WOM y la venta de Telefónica: “Las oportunidades de M&A se analizan desde todos los puntos de vista”
7
Empresas

Cementos Bío Bío convoca a junta de accionistas para votar su salida de la bolsa tras toma de control de Carmeuse
8
Señal DF

CEO de Copec insta a impulsar reformas urgentes al sector eléctrico
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete