Nuevo centro comercial en Coquimbo con inversión de US$ 7,2 millones

Centro Comercial Km 465 se llama el nuevo proyecto que tiene en carpeta la Inmobiliaria el Humedal de Elqui, representada por Rodrigo Bravo, en la comuna de Coquimbo. La obra se proyecta en un terreno de 25.300 metros cuadrados en la Parcela 29-A, calle Camino Las Parcelas 3411.

La iniciativa, que considera una inversión de US$ 7,2 millones (168.205 UF), contempla la edificación de 24 locales, estacionamientos y oficinas administrativas, entre otras áreas.

“El entorno inmediato del proyecto corresponde a un sector en proceso de consolidación comercial, principalmente a lo largo de calle José Joaquín Pérez, donde se ubican barrios residenciales como Villa del Mar, San Marino y El Rosario”, explicó la inmobiliaria en una consulta de pertinencia presentada a la autoridad, para que esta defina si la obra debe o no ser sometida a evaluación ambiental.

La empresa destacó que el proyecto se emplaza en un terreno de propiedad privada, sin intervención de cauces naturales ni afectación de áreas protegidas o sitios de valor ambiental.

“No se verifica ninguna de las causales de ingreso que obligan a someter el proyecto al SEIA previo a su ejecución, por lo que su desarrollo puede realizarse sin ingreso obligatorio al sistema”, dijo la sociedad a cargo de la iniciativa.

Además, precisó que la iniciativa se encuentra actualmente en etapa de ingreso para la tramitación del anteproyecto de edificación ante la Dirección de Obras Municipales de Coquimbo.