Cadem se suma a encuestas que muestran a Kaiser en tercer lugar de las preferencias de los votantes
En el primer lugar se amplió la brecha entre la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (27%), y el postulante republicano, José Antonio Kast (20%).
Noticias destacadas
La tarde de este domingo, y casi al mismo tiempo que se iniciaba el debate presidencial en Canal 13, una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem mostró que se amplió la brecha entre la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (27%), y el postulante republicano, José Antonio Kast (20%). La exministra del Trabajo subió un punto porcentual, mientras que Kast bajó dos.
Además, por primera vez en este sondeo el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se ubicó en el tercer puesto de las preferencias, subiendo dos puntos porcentuales a un 14%. Así, desplazó a la abanderada de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, quien bajó un punto y quedó con un 13% de apoyo.
Más atrás se ubicaron Franco Parisi (PDG) con un 11%; los independientes Harold Mayne-Nicholls (4%), Eduardo Artés (1%) y Marco Enríquez-Ominami (1%). En tanto, el 9% indicó que no votaría, no sabe o no responde.
En una eventual segunda vuelta los tres candidatos de oposición (Kast, Kaiser y Matthei) derrotarían a la representante oficialista. Jara perdería con Kast por 12 puntos (36% vs. 48%), con Matthei por 13 puntos (33% vs. 46%) y con Kaiser por cinco puntos (36% vs. 41%).
Kaiser al alza
Cadem se suma así a la encuesta Criteria, dada a conocer este domingo en la mañana, que mostró un empate entre Kaiser y Matthei, ambos con un 13%. La exalcaldesa de Providencia bajó dos puntos porcentuales, mientras que el candidato del PNL subió uno.
Jara lidera también en ese sondeo, con un 28%, seguida por Kast, con 23%. Ambos bajaron un punto.
La encuesta de Feedback, revelada el viernes, ya había mostrado a Kaiser en el tercer lugar, con 17,5%, mientras que Matthei obtuvo 15,4%. Jara lideró con 30,1%, seguida por Kast, con 22,3%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.
Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”
“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo”, dijo la inmobiliaria Las Salinas.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete