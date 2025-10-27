Cadem se suma a encuestas que muestran a Kaiser en tercer lugar de las preferencias de los votantes

En el primer lugar se amplió la brecha entre la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (27%), y el postulante republicano, José Antonio Kast (20%).

La tarde de este domingo, y casi al mismo tiempo que se iniciaba el debate presidencial en Canal 13, una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem mostró que se amplió la brecha entre la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (27%), y el postulante republicano, José Antonio Kast (20%). La exministra del Trabajo subió un punto porcentual, mientras que Kast bajó dos.

Además, por primera vez en este sondeo el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se ubicó en el tercer puesto de las preferencias, subiendo dos puntos porcentuales a un 14%. Así, desplazó a la abanderada de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, quien bajó un punto y quedó con un 13% de apoyo.

Más atrás se ubicaron Franco Parisi (PDG) con un 11%; los independientes Harold Mayne-Nicholls (4%), Eduardo Artés (1%) y Marco Enríquez-Ominami (1%). En tanto, el 9% indicó que no votaría, no sabe o no responde.

En una eventual segunda vuelta los tres candidatos de oposición (Kast, Kaiser y Matthei) derrotarían a la representante oficialista. Jara perdería con Kast por 12 puntos (36% vs. 48%), con Matthei por 13 puntos (33% vs. 46%) y con Kaiser por cinco puntos (36% vs. 41%).

Kaiser al alza

Cadem se suma así a la encuesta Criteria, dada a conocer este domingo en la mañana, que mostró un empate entre Kaiser y Matthei, ambos con un 13%. La exalcaldesa de Providencia bajó dos puntos porcentuales, mientras que el candidato del PNL subió uno.

Jara lidera también en ese sondeo, con un 28%, seguida por Kast, con 23%. Ambos bajaron un punto.

La encuesta de Feedback, revelada el viernes, ya había mostrado a Kaiser en el tercer lugar, con 17,5%, mientras que Matthei obtuvo 15,4%. Jara lideró con 30,1%, seguida por Kast, con 22,3%.