Startup BonApp, ligada al dueño de Castillo Forestal y Flannery's, ahora apunta a México
La plataforma chilena de gestión para restaurantes y hoteles llegará al mercado mexicano a través de una alianza con Justo, una firma de soluciones ecommerce y delivery.
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La startup chilena BonApp, fundada en 2023 por el empresario gastronómico francés Nicolas Samson -socio de Castillo Forestal y Flannery's Irish Pub-, a la que luego se sumó el fundador de Kopernicus, Fernando Laurito, ingresará al mercado mexicano durante el segundo semestre a través de una alianza con Justo, una firma de soluciones ecommerce y despacho de última milla (delivery).
La firma desarrolló una plataforma que opera bajo un modelo de software como servicio (SaaS), orientada a digitalizar las capacitaciones, auditorías y procesos operacionales en restaurantes y hoteles, con el fin de reducir procesos manuales, estandarizar procedimientos y optimizar la gestión de equipos y del cumplimiento.
Samson, CEO de BonApp, dijo que tiene 120 clientes -cadenas de restaurantes y hoteles-, y 4 mil usuarios registrados en Chile, Colombia, Escocia y Francia.
Entre ellos, se encuentran Krossbar, Factory Nine, La Vinoteca, Kunstmann, Marley Coffee, Chicken Love You, Pascucci, Buena Barra y Uncle Fletch, además de los hoteles Best Western Marina de Santiago y Viña del Mar, la cadena francesa de restaurantes Del Arte, y El Social en Colombia.
La plataforma integra módulos de herramientas de capacitación y evaluaciones para el personal, auditorías digitales, checklists operacionales, registros sanitarios, gestión documental, asignación de tareas, además de gamificación y recompensas para los colaboradores.
Samson contó que hace un par de meses sumaron nuevas funciones: un registro de mermas, y otro de impresión de etiquetas para trazabilidad de productos con segunda vida útil, “que incluye la venta o el arriendo de una mini impresora”.
El emprendedor comentó que tienen varias alianzas. Entre ellas, una con Justo, que permite a los restaurantes conectar la gestión operacional con herramientas de reservas y relación con clientes. Otra con Buk, para automatizar procesos de incorporación y recursos humanos. Y una tercera con la Mutual de Seguridad para capacitaciones a través de videos en la aplicación.
IA y expansión
Este año, BonApp comenzó a incorporar capacidades de inteligencia artificial (IA) a la plataforma, para la “generación automática de evaluaciones” de personal a partir de documentos, manuales, recetas o cartas de restaurantes.
También están piloteando una herramienta de análisis de imágenes para verificar el cumplimiento de procedimientos operacionales.
Samson dijo que apuntan a crecer en clientes en Colombia durante el segundo semestre a través de un distribuidor local vinculado al sector gastronómico y, en paralelo, ingresar a México de la mano de Justo, aprovechando la red de restaurantes que tiene la firma de delivery y soluciones de ecommerce en ese mercado.
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