EEUU aprueba algunas ventas de Nvidia a Emiratos Árabes Unidos en un paso diplomático sobre IA bajo Trump

Estados Unidos ha aprobado exportaciones de chips de Nvidia Corp. por varios miles de millones de dólares hacia los Emiratos Árabes Unidos, en un paso inicial para implementar un acuerdo polémico que podría servir como modelo para la diplomacia estadounidense en materia de inteligencia artificial.

La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio emitió recientemente las licencias de exportación a Nvidia bajo los términos de un acuerdo bilateral sobre IA alcanzado en mayo, según personas familiarizadas con el asunto que solicitaron el anonimato para poder hablar sobre un tema sensible.

La aprobación se produjo después de que los Emiratos Árabes Unidos presentaran planes concretos para realizar una cantidad equivalente de inversión en territorio estadounidense, indicó un funcionario de EEUU. El funcionario declinó especificar el valor exacto de los envíos de chips aprobados y de la inversión emiratí.

Un representante de los Emiratos Árabes Unidos no respondió a la solicitud de comentarios, mientras que Nvidia declinó pronunciarse. “El Departamento de Comercio está totalmente comprometido con el acuerdo transformador de asociación en IA entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos”, dijo un portavoz.

Las licencias marcan los primeros permisos para la venta de chips de inteligencia artificial de Nvidia a la nación del Golfo desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. Constituyen una señal tangible de avance en un acuerdo anunciado hace casi cinco meses, centrado en un gigantesco centro de datos de cinco gigavatios en la capital del país del Golfo, que cuenta con OpenAI como arrendatario principal.

Ese acuerdo ha sido fuente de considerable preocupación en Washington, donde algunos funcionarios de la administración Trump y miembros del Congreso han cuestionado la prudencia de construir una instalación de tal magnitud fuera de Estados Unidos, especialmente en un lugar donde Beijing ha desarrollado vínculos empresariales y económicos significativos.

Prioridad

Conseguir los permisos es una prioridad clave para los Emiratos Árabes Unidos, donde algunos funcionarios se han sentido frustrados por lo que consideran un ritmo lento en las aprobaciones de EEUU. La inteligencia artificial está entre las principales prioridades del país del Golfo, que está invirtiendo sumas masivas en infraestructura tanto dentro como fuera de sus fronteras.

El acuerdo sobre IA se sustenta en una promesa emiratí de invertir la asombrosa suma de US$ 1,4 billones en territorio estadounidense durante los próximos diez años, un compromiso que la nación del Golfo no ha desglosado en proyectos específicos. Por su parte, Estados Unidos planeaba aprobar hasta 500.000 chips avanzados de IA estadounidenses al año, con una quinta parte destinada al gigante emiratí de inteligencia artificial G42, con sede en Abu Dabi.

El primer lote de permisos no incluye ningún chip para G42, que se encuentra asociada con OpenAI en el desarrollo de un campus en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, según las fuentes. G42 no respondió a la solicitud de comentarios.

No está claro cuándo podrían emitirse nuevas licencias, añadieron las fuentes, señalando que dependerá en parte de cómo se desarrollen los planes de inversión específicos de los Emiratos. Según el acuerdo, el país petrolero igualará con inversión cada dólar recibido en envíos de chips, en una proporción de uno a uno.

El Golfo Pérsico muestra un fuerte apetito por la inteligencia artificial y cuenta con los recursos económicos para respaldarlo, lo que convierte a la región en uno de los mercados —y financiadores— más importantes del mundo para gigantes tecnológicos como Nvidia y OpenAI. Las naciones del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, han estado sujetas a restricciones estadounidenses sobre el envío de chips avanzados de IA desde 2023, debido a la preocupación de que la tecnología pudiera desviarse hacia China, que enfrenta controles más amplios sobre semiconductores.

Medidas distintas

Durante el gobierno del presidente Joe Biden, los funcionarios estadounidenses ralentizaron significativamente la aprobación de esas licencias mientras trabajaban en un marco global que finalmente limitó el volumen de ventas de chips a muchos países, incluidos los Emiratos. Bajo esa política —que el equipo de Trump no está aplicando y ha dicho que rescindirá formalmente—, las empresas podían eludir los límites nacionales a cambio de compromisos de seguridad.

El equipo de Biden emitió algunas licencias para el envío de chips a los Emiratos hacia el final de su mandato, según personas familiarizadas con el tema. También bajo su administración, G42 firmó una alianza con Microsoft Corp., basada en gran medida en la promesa de la firma emiratí de romper sus vínculos con Huawei Technologies Co., de China.

El equipo de Trump, por su parte, quiere ir más allá. El centro de datos de Abu Dabi fue uno de una serie de anuncios relacionados con la inteligencia artificial que surgieron del viaje del expresidente a Medio Oriente en mayo. Los funcionarios han señalado que la estrategia busca tanto atraer importantes inversiones en Estados Unidos como asegurar que empresas chinas como Huawei no capten clientes en el extranjero en la carrera por la IA entre las dos mayores economías del mundo.

“El presidente Trump está dejando a China fuera de Medio Oriente, mientras que la política de la administración anterior empujó a estos países a los brazos de China”, declaró esta semana David Sacks, zar de IA de la Casa Blanca.

Según informó Bloomberg en julio, Huawei había intentado atraer clientes en los Emiratos Árabes Unidos, aunque con poco éxito hasta ese momento. La compañía ofrecía a posibles clientes unos pocos miles de sus chips de IA Ascend 910B, un modelo de generación anterior, además de acceso remoto a sistemas más avanzados ubicados en China.