Asesor de ética en IA del Vaticano plantea que las relaciones de poder hoy están mediadas por software

Fray Paolo Benanti dictó la charla en el lanzamiento de Nodo IA UC. Advirtió sobre la concentración de poder en cuatro tecnológicas y llamó a innovar para el desarrollo local.

Una inédita visita a Chile protagonizó fray Paolo Benanti, sacerdote y asesor en ética de la inteligencia artificial (IA) del Vaticano, y que colaboró en la encíclica Magnifica humanitas, en la que el Papa León XIV profundizó en esta tecnología.

Benanti viajó a Chile para participar en el lanzamiento de Nodo IA, una iniciativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) que busca articular capacidades para guiar el desarrollo de la IA “con la persona humana al centro”.

En su charla, planteó que la IA va mucho más allá de un tema tecnológico y que se trata de una transformación profunda en las relaciones de poder mediadas por software. Respaldó ese argumento con las cifras de inversión de cuatro de las mayores compañías del mundo, que solo en 2026 invertirán US$ 650 mil millones.

Agregó que esa concentración marca “la muerte del mito del garage”, en referencia al nacimiento de startups que luego se transforman en grandes tecnológicas. “¿Quién más puede firmar un cheque de US$ 100 mil millones para entrar en este juego?”, planteó.

El franciscano describió a la IA como un stack (conjunto de tecnologías) de seis capas, desde el hardware y la energía hasta las aplicaciones que usa el consumidor final, y advirtió que cuando un solo actor controla toda esa cadena, la concentración “se vuelve problemática”.

También advirtió del costo ambiental que tiene desarrollar ese stack, por el uso de agua para enfriar los centros de datos. Desde la doctrina social de la Iglesia, distinguió entre innovación y desarrollo. “La innovación es la capacidad de hacer algo más rápido. Una bomba nuclear es una gran innovación; (pero) el desarrollo es el uso de la innovación para ayudar a las personas dentro de una sociedad (...) y siempre está encarnado en una cultura”, por lo que transformar la innovación en desarrollo local “es una misión que nadie más puede cumplir”.

Consultado por DF sobre cómo debería Chile regular la IA -en un momento en que el Congreso debate un proyecto de ley sobre la materia-, dijo: “Copiar a alguien de afuera no será una regulación verdadera. Se necesita una regulación chilena para el uso chileno de la IA, porque la singularidad de este territorio requiere una regulación única”.

Nodo IA

El evento marcó también el debut de Nodo IA UC, dirigido por el PhD en ciencias de la ingeniería, Martín Cáceres, quien dijo que la iniciativa se organiza en tres ejes: formación de académicos y estudiantes; definición de estándares sobre “la medida de lo humano” frente a la IA; y un ecosistema de herramientas seguras.