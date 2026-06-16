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¿Es viable y efectivo utilizar la Clave Única para verificar la mayoría de edad en plataformas y redes sociales?

El Ministerio de Desarrollo Social evalúa el uso de este mecanismo para evitar que menores de edad usen redes sociales, pero abogados repararon en los desafíos técnicos y de seguridad informática.

Por: R. OLMOS Y M. ZECCHETTO

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

redes sociales tecnología delitos niños Ciberataque Ciberseguridad
<p>Felipe Harboe, H&CO Abogados; María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia; Jessica Matus, Magliona Abogados; Daniel Álvarez, acádémico de la U. de Chile; Ximena Ossandón, diputada (RN) Fotos: Julio Castro y Archivo </p>

Felipe Harboe, H&CO Abogados; María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia; Jessica Matus, Magliona Abogados; Daniel Álvarez, acádémico de la U. de Chile; Ximena Ossandón, diputada (RN) Fotos: Julio Castro y Archivo

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