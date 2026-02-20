Soberanía tecnológica, regulación y acceso democrático marcan los discursos en la Cumbre de IA en India
La conferencia buscó posicionar a este país como el líder en el desarrollo de la inteligencia artificial del sur global. Se espera que este viernes los países publiquen una declaración final.
Noticias destacadas
Nueva Delhi se transformó por cinco días en el escenario de una cumbre internacional de inteligencia artificial (IA) -al igual que París en 2025- a la que acudieron los principales representantes globales de esta industria, como Sam Altman, de OpenAI, Darío Amodei (Antropic), y Sundar Pichai (Alphabet).
La conferencia Cumbre de Impacto de la IA, fue inaugurada el 16 de febrero pasado por el primer ministro Narendra Modi y busca acordar una "hoja de ruta compartida para la gobernanza y colaboración global de la IA, la que se espera se de a conocer este viernes.
Una de las metas de Modi es posicionar a la India como el líder en el desarrollo de esta tecnología del sur global, esperando que países emergentes que no quieren abanderarse con ningún bloque tecnológico -Estados Unidos o China- se sientan identificados con este llamado. Este país ya ha recibido inversiones de US$ 50 mil millones en IA.
"La IA es como el GPS. Puede mostrar la dirección, pero hacia dónde queremos ir debe decidirlo nosotros”, señaló Modi en su discurso, según consignó Bloomberg.
En una línea similar, el secretario general de la ONU, António Guterres planteó que “el futuro de la IA no puede decidirse por un puñado de países ni dejarlo a merced de unos pocos multimillonarios", dijo.
En tanto, el CEO de la francesa Mistral AI, la única empresa fuera de Estados Unidos y China que compite en las ligas mayores de esta tecnología, Arthur Mensch, señaló en Nueva Delhi, que “Nos enfrentamos a una concentración excesiva de poder en inteligencia artificial", y agregó que “la IA va a cambiar de manera bastante profundamente la forma en que se gestiona la economía en los próximos años.
En la oportunidad, la startup india Sarvam presentó su propio modelo de IA diseñado desde cero para la India. El servicio es por voz y accesible a través de casi dos docenas de idiomas indios, en un país de 1.450 millones de habitantes donde la gran mayoría no sabe leer, escribir ni teclear en inglés.
"La soberanía importa mucho más en la IA que construir los modelos más grandes", dijo el cofundador Vivek Raghavan en un evento en Nueva Delhi, publicó Bloomberg.
Acceso y regulación
La jornada del jueves estuvo marcada por dos temas: el acceso universal y democrático a la IA y la regulación “urgente”, que fueron mencionados por figuras como el presidente de Francia, Emmanuel Macron y Altman de OpenAI.
"La democratización de la IA es la mejor manera de garantizar que la humanidad prospere", dijo en su intervención en la cumbre el ejecutivo de la empresa creadora de ChatGPT y agregó: "Esto no quiere decir que no necesitemos ninguna regulación o medida de seguridad. Es obvio que las necesitamos, urgentemente", consignó una nota de DW.
En tanto, Macron llamó a definir las "reglas del juego" de esa tecnología y pidió a las plataformas, los gobiernos y los reguladores "que trabajen juntos para hacer de internet (...) un espacio seguro".
En tanto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una alocución enfocada en el acceso democrático a la IA, señaló que "sin una acción colectiva, la inteligencia artificial agravará las desigualdades históricas" y añadió que cuando “unos pocos” controlan los algoritmos, “no estamos hablando de innovación, sino de dominación".
Traspiés
La Cumbre no estuvo exenta de problemas. Previo a su inició, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, quien daría uno de los discursos principales, optó por excusarse de participar, debido a su vinculación con el caso de Jeffrey Epstein en EEUU.
Los errores alcanzaron a Modi en el escenario. El primer ministro invitó a Pichai, al presidente de Microsoft Corp., Brad Smith y a otras 11 personas para una foto de grupo en el salón principal del evento. Mientras Modi y los demás se tomaban las manos por encima de sus cabezas, Altman y Amodei -rivales en la carrera por la IA- se negaron a tomarse de la mano, situación que rápidamente se viralizó en las redes sociales a nivel global.
Además, una universidad privada fue expulsada de la exposición de IA tras presentar un perro robot fabricado por la empresa Unitree, con sede en Hangzhou, China, como su fuera propio.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete