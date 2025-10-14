Click acá para ir directamente al contenido
Cámara despacha al Senado proyecto de ley del Gobierno que regula los sistemas de IA, aunque rechaza artículos clave de gobernanza y reglamento

De los 31 artículos los diputados rechazaron siete, entre ellos, "aspectos clave", según el Ejecutivo, como la creación del Consejo Asesor Técnico de IA y que la fiscalización y cumplimiento de la ley quede en manos de la Agencia de Protección de Datos Personales, los que buscará reponer en el debate del segundo trámite en la cámara alta.

Por: Renato Olmos

Publicado: Martes 14 de octubre de 2025 a las 12:20 hrs.

gobierno Inteligencia Artificial IA tecnología Cámara de Diputados Diputados Congreso Proyecto de ley Renato Olmos
<p>El proyecto de ley pasó a su segundo trámite constitucional. Foto: Cámara de Diputados</p>

El proyecto de ley pasó a su segundo trámite constitucional. Foto: Cámara de Diputados

