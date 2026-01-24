Click acá para ir directamente al contenido
J.J. Jinks: El gabinete y la autoridad

Pese a los múltiples y variados llantos, los partidos políticos no fueron considerados como el elemento principal del gabinete de JAK: una gran mayoría de independientes, mucho más diversos que lo que muchos apostábamos, terminó por imponerse.

Por: J.J. Jinks

Publicado: Sábado 24 de enero de 2026 a las 21:07 hrs.

