Cipriani y Edgardo Novick, los interesados en el casino Conrad de Punta del Este… y las posibles trabas en la venta

Según testigos del proceso, la mayor oferta hasta ahora sería la del grupo Cipriani, por unos US$ 160 millones, en un proceso en el que Moneda Patria esperaría una oferta mayor, del orden de los US$ 200 millones, de modo de no ver pérdidas respecto del monto de las acreencias ligadas a Enjoy.

Comenzaron a aparecer los interesados en el casino Conrad de Punta del Este que por años estuvo en la propiedad del grupo de casinos chilenos Enjoy. Sin embargo, tras enfrentar esta firma su segunda Reorganización Judicial, en 2024, el complejo ubicado en Uruguay -que depende de la sociedad Baluma- está en un proceso de venta a cargo de acreedores, los tenedores del bono internacional de Enjoy liderados por el grupo Moneda Patria.

Entre los interesados figura el grupo Cipriani, que es liderado por el empresario de origen italiano Giuseppe Cipriani, importante actor en la industria local uruguaya, que lleva a cabo la renovación del exhotel San Rafael, que incluye casino, hotel y centro de eventos y que estaría en operación el último trimestre de ese año.

Otro interesado es el empresario uruguayo Edgardo Novick, también vinculado a la industria de hotelería, gastronomía y real estate comercial en ese país.

Según testigos del proceso, la mayor oferta hasta ahora sería la del grupo Cipriani, por unos US$ 160 millones, en un proceso en el que Moneda Patria esperaría una oferta mayor, del orden de los US$ 200 millones, de modo de no ver pérdidas respecto del monto de las acreencias ligadas a Enjoy.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Las diferencias en el precio, en todo caso, no serían el único escollo en el proceso de venta. Por un lado, dicen chilenos entendidos, podría haber un tema de libre competencia en caso de que Cipriani prospere con su oferta, dado que ya posee actividad de hotelería y casino en la misma zona.

Y, por otro lado, también existe un acuerdo de estabilidad laboral suscrito entre la empresa tras el Conrad y la Asociación de Funcionarios, que garantiza la continuidad de la plantilla funcionarial hasta 2028. Esto, en la práctica, quita margen o desincentiva a que haya mejoras en las ofertas por el complejo, según especificó esta semana un artículo del medio local Cadena del Mar.

El casino Conrad de Punta del Este llegó a la propiedad de Enjoy en 2012-2013, cuando la compañía chilena entonces ligada a la familia Martínez adquirió el 45% de la entidad al grupo Caesars, en unos US$ 140 millones de la época. Y luego, en 2017, ejerció la opción por el 55% restante de la sociedad Baluma, para cuyo financiamiento emitió el bono en Estados Unidos.

Pero tras más de una década de aquello, el grupo de casinos Enjoy enfrentó dos procesos de RJ en Chile para ordenar el pago de sus cuantiosos pasivos, el primero en 2020 y el segundo en 2024. En el último de ellos, los activos y casinos de Enjoy fueron divididos en distintas sociedades, según clases de acreedores, de modo tal que el complejo en Uruguay está en proceso de venta con el fin de pagar a los bonistas internacionales que tenían en garantía tal activo.