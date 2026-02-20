Click acá para ir directamente al contenido
El fundador de startups chileno-uruguayo que compitió en los JJOO de Invierno

Con solo 24 años, el esquiador Nicolás Pirozzi devolvió a Uruguay a los Juegos Olímpicos de Invierno tras casi tres décadas de ausencia, todo esto mientras hacía crecer NutrIA, una startup de nutrición que funciona con inteligencia artificial.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 20 de febrero de 2026 a las 14:00 hrs.

