El fundador de startups chileno-uruguayo que compitió en los JJOO de Invierno

Con solo 24 años, el esquiador Nicolás Pirozzi devolvió a Uruguay a los Juegos Olímpicos de Invierno tras casi tres décadas de ausencia, todo esto mientras hacía crecer NutrIA, una startup de nutrición que funciona con inteligencia artificial.

Son las 6:00 de la mañana y Nicolás Pirozzi ya está de pie. Se levanta temprano, hace calentamiento, prepara el cuerpo y antes de las 7:00 ya está arriba de la montaña. Esquía hasta las 10:30 u 11:00; cuatro horas en la nieve. Luego baja, vuelve al hotel, revisa material y a las 11:30 ya está conectado trabajando. Programa hasta las 17:00 o 18:00 y tiene reuniones con socios sobre el desarrollo de sus startups. Después gimnasio, preparación física, análisis de video con su entrenador y revisión de esquís.

“Era todo muy intenso: o estaba esquiando o estaba programando”, dice sobre su rutina mientras se preparaba para los JJOO de invierno.

Y esto con solo 24 años, porque Nicolas nació el 12 de febrero de 2002 en Santiago de Chile. Es el menor de cinco hermanos, hijo de Roberto Pirozzi, chileno, y Cristina Mayer, uruguaya. En su casa el esquí era parte del entorno familiar: su padre fue campeón nacional de Chile a los 14 años. Sin embargo, con su hermano Roberto, tres años mayor, fueron los únicos de cinco hermanos que adoptaron el esquí competitivamente desde pequeños. Nicolás se subió a los esquís a los tres años y comenzó a entrenar en el Club de Esquí La Parva, donde pasó casi toda su infancia.

Era tal el compromiso con el esquí que, cuando se acaba la temporada de nieve en Chile, que es de junio a septiembre, Nicolás viajaba a países como España e Italia para poder seguir esquiando entre noviembre y marzo. Su colegio, el Everest, se adaptó a ese calendario: le permitían cerrar el segundo semestre antes y estudiar por su cuenta desde el extranjero con el único compromiso de tener buenas notas en el año escolar siguiente.

Sin embargo, a los 14 años conoció la segunda pasión de su vida: la programación. Su hermano Vicente llegó a su casa contando “que se había hackeado unas cosas… y me interesó mucho”. Ahí empezó a aprender con cursos online, entre viajes y entrenamientos, dedicaba una o dos horas libres por día a escribir códigos

Todo esto mientras seguía compitiendo en los esquís. De hecho, fue campeón sudamericano, ganando el oro en la Copa Sudamericana de Chapelco 2022 en eslalon gigante. En 2020 representó a Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lausana, donde obtuvo un 14° lugar en eslalon gigante, el mejor resultado de nuestro país en esa competencia. Ese año también sumó una plata y un bronce en el Campeonato Nacional de El Colorado, además de bronces en Copas Sudamericanas en Antillanca 2019 y El Colorado 2022. También logró el 29° puesto en el Mundial de Cortina d’Ampezzo.

Del slalom al startup

Para cuando ingresó a Ingeniería Civil en la Universidad Católica, ya era un esquiador de talla mundial y, a la vez, ya había aprendido muchísimo de programación y desarrollo de software, por lo que rápidamente perdió la motivación con la carrera: “No era que me fuera mal. Me desmotivaba estar estudiando cálculo, química, cosas que sabía que no iba a usar” explica.

Aprovechó la pandemia y se tomó un semestre que lo dedicó entero a esquiar y programar. De hecho, deportivamente fue su mejor temporada: se convirtió en campeón sudamericano. En paralelo, lanzó su primer proyecto propio, Resumit, una plataforma donde estudiantes podían subir resúmenes y recibir donaciones cuando otros los descargaban.

Sus padres, que no sabían el nivel que había logrado en programación, inicialmente no apoyaron que dejara la universidad. Sin embargo, acordaron que podía dejar la carrera si conseguía un trabajo formal. La universidad, para ellos, era una vía para acceder a la primera oportunidad laboral. Si él lograba saltarse ese paso, entonces podía dejarla.

Se tomó otro semestre y se dedicó a perfeccionarse técnicamente y a buscar una posición en una startup. En 2022 logró entrar como software engineer a Chequeados, una startup que se dedica a la compra y venta de autos usados, donde trabajó seis meses. Con eso cumplió la condición y no volvió más a la carrera. Así duró solo un año y medio en la universidad.

Luego pasó casi dos años trabajando con Ian Lee, fundador de Examedi. En ese periodo dejó de competir en esquí: “Estaba en el andarivel y lo único que estaba pensando era en la programación”, cuenta.

Todo esto hasta que Pirozzi, en una celebración de navidad en la casa del hijo de Diana Bolocco, Pedro “Piru” Cisternas, le propuso a su amigo: “Saquemos una aplicación”.

Ambos venían notando que el mercado de aplicaciones de nutrición en Estados Unidos y Europa estaba creciendo, pero que no había una versión pensada desde Sudamérica. Fue así que decidieron crear NutrIA, una aplicación analiza las calorías de los alimentos con inteligencia artificial.

Mientras desarrollaban la idea, compartían los avances en redes sociales del “Piru” que ya tenía una comunidad digital, lo que les permitió validar el interés de los usuarios. Con eso, decidieron encerrarse a programar la aplicación. Trabajaron durante tres días completos desarrollando el MVP y la subieron al App Store. “Tres días que nos matamos”, dice Pirozzi.

Hoy la aplicación supera las 60 mil descargas y cuenta con alrededor de 3.000 suscriptores pagos, con un modelo mixto anual y mensual. El equipo está compuesto por cinco personas y el financiamiento ha sido propio, sin levantar capital.

Además de NutrIA, tiene otros proyectos tecnológicos que aún no monetiza: una plataforma para digitalizar automotoras junto a Ian Lee, un software para exportadoras, Cherry Market y Enfocao, una aplicación enfocada en hábitos.

El retorno olímpico con Uruguay

En 2024 apareció la Federación Uruguaya de Esquí que recién se estaba estructurando formalmente. Un uruguayo fanático del deporte había hecho los trámites para activar la federación ante los organismos internacionales y había logrado tener la estructura, la afiliación, pero no al atleta.

Su madre es uruguaya y siempre había pensado en la posibilidad de representarlos, pero nunca se había materializado porque implicaba una federación activa que antes no existía. Entonces, cuando desde lo llamaron desde Uruguay, el aceptó.

Además, los apoyos gestionados por la federación uruguaya, auspicios y sus propios proyectos le permitieron financiarse y organizar sus tiempos con tal de poder entrenar por las mañanas y trabajar en las tardes.

“Qué lindo poder representar un país que no tiene nieve y mostrarles que existe este deporte”, explica. Además, lo motivó la idea de ser la entrada para más “gente que viva afuera y tenga padres uruguayos que puedan competir en esquí”.

Siguió viviendo en Chile y entrenando en La Parva. En septiembre y octubre de 2025 ganó pruebas en Valle Nevado y aseguró su cupo para Milano-Cortina 2026, tanto en slalom como en slalom gigante, convirtiéndose en el primer uruguayo en competir en ambas disciplinas en unos Juegos de Invierno.

Uruguay no lograba participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno desde hace 28 años, en Nagano 1998. En la ceremonia inaugural de este año Pirozzi llevaba la bandera porque era el único atleta representando a su país. Además, el 12 de febrero, le tocó celebrar sus 24 años en la Villa Olímpica junto a sus padres, su hermano y su polola: “Fue una comida tranquila. Al día siguiente había que entrenar”.

Ya en la competencia olímpica, en eslalon gigante logró un tiempo total de 2:38.65, ubicándose 36° entre 69 competidores que finalizaron la prueba. Sin embargo, en el slalom no logró completar la carrera tras ser descalificado por no pasar correctamente por una de las banderas.

Hoy, después de los JJOO de invierno, de vacaciones con su familia en Turquía, tiene el objetivo de seguir compitiendo por Uruguay y de automatizar los procesos de sus aplicaciones con inteligencia artificial para que sus proyectos no dependan tanto de él: “No quiero estar en la partida olímpica pensando que se cayó la aplicación”, explica.