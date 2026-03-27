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El gimnasio boutique que llega al estadio de la UC

Con una inversión de un millón de dólares, “Terrez” mezclará pesas, wellness y una cafetería saludable. Se espera que abra en agosto y que reciba a más de 30 mil personas al mes.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 11:30 hrs.

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<p>El gimnasio boutique que llega al estadio de la UC</p>

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