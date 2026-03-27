El gimnasio boutique que llega al estadio de la UC
Con una inversión de un millón de dólares, “Terrez” mezclará pesas, wellness y una cafetería saludable. Se espera que abra en agosto y que reciba a más de 30 mil personas al mes.
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El nuevo estadio de Universidad Católica, Claro Arena, tendrá su propio gimnasio boutique.“Terrez” iniciará su construcción la próxima semana y consideró una inversión de US$ 1 millón luego de seis meses de negociaciones entre Juan Tagle, presidente de Cruzados, y los socios Ignacio Hermosilla, Mauricio Noval y Francisco Schlotterbeck, ex CEO de CineHoyts, quien regresa a Chile tras 13 años desarrollando negocios de entretenimiento en EEUU.
Hermosilla, arquitecto y empresario ligado a los rubros del fitness y la gastronomía, y Noval, profesor de educación física, son socios en Inprov, un gimnasio chileno que en 2025 expandió su operación a Perú.
El recinto ocupará una superficie de 1.100 m² y tendrá un open gym con máquinas y pesas, un sector de wellness que incluirá sauna, jacuzzi y experiencias de recuperación.
El acceso al gimnasio, incluyendo el área de wellness, tendrá un valor desde los $ 100.000 mensuales, con planes mensuales y anuales. La meta es tener cerca de 1.000 socios activos para el primer año, de ahí que la proyección ingresos anuales sea de entre US$ 800 mil y US$ 1 millón.
Más allá del gimnasio, el proyecto considera una cafetería que estará abierta al público general, incluso en los días de conciertos y eventos masivos en el estadio. Estará a cargo de la chef peruana Solange Martínez y operada por Paula Pons y María José Covarrubias, ambas con experiencia en alimentación saludable y banquetería. Se venderán bebidas proteicas, smoothies y preparaciones con ingredientes orgánicos hechos en el lugar, además de tener una panadería propia.
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