El lío sin fin entre los hermanos Pamela y Marcos Hites, ahora afectado por una muerte
La causa civil que inició el abogado Hermosilla está para fallo desde el 17 de marzo de 2025. Pero ocurrió que el juez que debía fallar la causa radicada en el 23° Juzgado Civil de Santiago, Alberto Alamos Valenzuela, falleció inesperadamente en octubre pasado.
Noticias destacadas
La pelea sin cuartel que libran en varios frentes en tribunales los hermanos Andrea Pamela y Marcos Hites Palombo -todo por la herencia y patrimonio dejado por el padre de ambos, el fallecido empresario Alex Hites- está teniendo una pausa obligada desde hace algunos meses.
Al menos en lo que se refiere a una de las causas civiles que rondan esta pelea, la que entabló el ex abogado de Pamela Hites, Juan Pablo Hermosilla, alegando por el no pago de honorarios profesionales por parte de su entonces clienta, cuando la representó en uno de los capítulos de esta batalla legal.
Y es que la causa civil que inició el abogado Hermosilla está para fallo desde el 17 de marzo de 2025. Pero ocurrió que el juez que debía fallar la causa radicada en el 23° Juzgado Civil de Santigo, Alberto Alamos Valenzuela, falleció inesperadamente en octubre pasado. Y según explican personas cercanas a este juicio, aún debe ser nombrado un titular en dicho juzgado.
Esto explica que esta causa civil no registre movimientos desde septiembre pasado.
Ahora bien, en paralelo a dicha disputa, Pamela Hites abrió otro flanco judicial, interponiendo un arbitraje contra su hermano, en uno de cuyos últimos episodios busca recusar al árbitro que lleva este juicio privado, Enrique Barros Bourie.
Según alega Pamela Hites, la recusación procede por la existencia de un vínculo entre el estudio que representa a su hermano Marcos Hites en esta causa, Claro y Cía, al haber representado este último al estudio Barros Letelier & Cia, del que fue socio Enrique Barros, en un juicio de cobro de honorarios. Su hermano Marcos Hites, en cambio, pidió rechazar la recusación de Barros, señalando que el encargo profesional aludido se efectuó hace más de 10 años, por lo que no puede asimilarse a una relación de amistad.
Y el 7 de enero fue el propio aludido, Enrique Barros Bourie, quien rechazó la recusación amistosa planteada por Pamela Hites.
“Este árbitro no advierte que los hechos referidos comprometan objetivamente su independencia e imparcialidad para seguir conociendo de la presente causa. Los vínculos con el estudio Claro & Cía han sido estrictamente profesionales, sin entidad suficiente para suponer una relación personal con tales abogados, menos aún de gratitud o amistad”, dijo en la justicia Barros.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Alcalde de Vicuña respalda planes de dueño de Rosa Agustina para multimillonario proyecto inmobiliario en la comuna: “Lo esperamos con los brazos abiertos”
A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.
Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva
Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete