Estos son los asesores sub 35 del gabinete de Kast

A días del cambio de mando, el nuevo gabinete comienza a tomar forma con una camada de asesores menores de 35 años en puestos estratégicos: jefaturas de gabinete y comunicaciones en Economía, Salud, Vivienda, Seguridad e Interior.

Recién el 24 de diciembre pasado, Agustín Quera Marcet, el próximo jefe de gabinete del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se convirtió oficialmente en abogado ante la Corte Suprema. En enero de 2021, mientras estudiaba Derecho en la UC, con tan solo 21 años, asumió como jefe de campaña de su primo, Diego Riveaux, militante de la UDI que compitió como candidato a convencional constituyente por el Distrito 10 sin resultar electo. En 2023 Quera realizó una pasantía en Instituto Res Publica —donde conoció a Arturo Squella—, y fue panelista ocasional en el programa “Nuevas Voces” de Radio Agricultura. Luego de hacer una pasantía en el estudio Carey, trabajó como jefe de gabinete y de campaña de Squella, quien —según cercanos— lo recomendó a Mas.

Quera es solo uno de los jóvenes que entrar al gobierno de Kast. A esta lista se suma Samira Chahuán, de 32 años, quien será jefa de gabinete de la ministra de Salud, May Chomalí. Socióloga de la U.Andrés Bello y magíster en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá, ha sido coordinadora de formación en la FPP, coordinadora regional del INJUV en Valparaíso y jefa de gabinete de la Seremi de Salud de la misma región entre 2019 y 2021. El año pasado fue candidata a diputada por el Distrito 7 en representación de Renovación Nacional.

El ministro Iván Poduje también sumará a su equipo en el Ministerio de Vivienda a una sub 35: Bárbara Tagle (34), asumirá como jefa de comunicaciones. Periodista de la U. Viña del Mar y magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la UAI, trabajó como periodista del senador Francisco Chahuán entre 2018 y 2019. Además trabajó en la Intendencia Regional de Valparaíso y jefa de comunicaciones en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. Hasta ahora era parte de Proyecta Comunicaciones, asesorando a clientes de sectores como fintech, startups e industria automotriz.

Francisco Chambi Romero, de 33 años, será el jefe de gabinete de la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tras haber ejercido el mismo para ella en el Ministerio Público.Ingeniero en construcción de la U. Tecnológica de Chile, fue asesor del gabinete de Jorge Díaz en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota entre 2021 y 2024, donde estuvo a cargo de materias de transformación digital y gestión institucional.

En ese trabajo conoció a Steinert cuando ella aún ejercía como fiscal en Arica. Tras salir de la gobernación de Arica, en 2025, se integró como su jefe de gabinete en la Fiscalía Regional de Tarapacá y se mantuvo en el cargo hasta enero de 2026, cuando ella le pidió que la acompañara en su nuevo desafío ministerial.

Por último, en el Ministerio del Interior, a cargo de Claudio Alvarado, también habrá una sub 35: su jefa de prensa, Karelyn Lüttecke. La periodista de 32 años se tituló en 2017 de la UAI, hizo su práctica en Emol TV y trabajó en Codelco en comunicaciones internas y externas. Fue jefa de prensa de los Senadores UDI, luego de la presidencia del Senado, en el periodo del senador Juan Antonio Coloma, y luego jefa de gabinete del senador Javier Macaya. El año pasado trabajó como enlace de la UDI en el equipo territorial de la campaña presidencial de Evelyn Matthei.