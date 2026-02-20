Estos son los asesores sub 35 del gabinete de Kast
A días del cambio de mando, el nuevo gabinete comienza a tomar forma con una camada de asesores menores de 35 años en puestos estratégicos: jefaturas de gabinete y comunicaciones en Economía, Salud, Vivienda, Seguridad e Interior.
Noticias destacadas
Recién el 24 de diciembre pasado, Agustín Quera Marcet, el próximo jefe de gabinete del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se convirtió oficialmente en abogado ante la Corte Suprema. En enero de 2021, mientras estudiaba Derecho en la UC, con tan solo 21 años, asumió como jefe de campaña de su primo, Diego Riveaux, militante de la UDI que compitió como candidato a convencional constituyente por el Distrito 10 sin resultar electo. En 2023 Quera realizó una pasantía en Instituto Res Publica —donde conoció a Arturo Squella—, y fue panelista ocasional en el programa “Nuevas Voces” de Radio Agricultura. Luego de hacer una pasantía en el estudio Carey, trabajó como jefe de gabinete y de campaña de Squella, quien —según cercanos— lo recomendó a Mas.
Quera es solo uno de los jóvenes que entrar al gobierno de Kast. A esta lista se suma Samira Chahuán, de 32 años, quien será jefa de gabinete de la ministra de Salud, May Chomalí. Socióloga de la U.Andrés Bello y magíster en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá, ha sido coordinadora de formación en la FPP, coordinadora regional del INJUV en Valparaíso y jefa de gabinete de la Seremi de Salud de la misma región entre 2019 y 2021. El año pasado fue candidata a diputada por el Distrito 7 en representación de Renovación Nacional.
El ministro Iván Poduje también sumará a su equipo en el Ministerio de Vivienda a una sub 35: Bárbara Tagle (34), asumirá como jefa de comunicaciones. Periodista de la U. Viña del Mar y magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la UAI, trabajó como periodista del senador Francisco Chahuán entre 2018 y 2019. Además trabajó en la Intendencia Regional de Valparaíso y jefa de comunicaciones en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. Hasta ahora era parte de Proyecta Comunicaciones, asesorando a clientes de sectores como fintech, startups e industria automotriz.
Francisco Chambi Romero, de 33 años, será el jefe de gabinete de la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tras haber ejercido el mismo para ella en el Ministerio Público.Ingeniero en construcción de la U. Tecnológica de Chile, fue asesor del gabinete de Jorge Díaz en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota entre 2021 y 2024, donde estuvo a cargo de materias de transformación digital y gestión institucional.
En ese trabajo conoció a Steinert cuando ella aún ejercía como fiscal en Arica. Tras salir de la gobernación de Arica, en 2025, se integró como su jefe de gabinete en la Fiscalía Regional de Tarapacá y se mantuvo en el cargo hasta enero de 2026, cuando ella le pidió que la acompañara en su nuevo desafío ministerial.
Por último, en el Ministerio del Interior, a cargo de Claudio Alvarado, también habrá una sub 35: su jefa de prensa, Karelyn Lüttecke. La periodista de 32 años se tituló en 2017 de la UAI, hizo su práctica en Emol TV y trabajó en Codelco en comunicaciones internas y externas. Fue jefa de prensa de los Senadores UDI, luego de la presidencia del Senado, en el periodo del senador Juan Antonio Coloma, y luego jefa de gabinete del senador Javier Macaya. El año pasado trabajó como enlace de la UDI en el equipo territorial de la campaña presidencial de Evelyn Matthei.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
Confuturo sella venta de icónico Unimarc de Santa María de Manquehue por US$ 15 millones
La aseguradora explicó que la decisión de enajenar el local obedece a una reconfiguración de su portafolio. El inmueble mantiene un arriendo de largo plazo con SMU, donde seguirá operando la cadena supermercadista. También, enajenó un strip center en La Florida.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete