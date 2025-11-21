Examedi levanta US$ 750 mil: sale General Catalyst y se valoriza en US$ 17 millones, un 80% menor a su peak
“Hoy tenemos dos realidades”, dice el CEO Mariano Werner. “Tenemos una operación en México y una operación en Chile. En México andando súper bien, creciendo más de 80% en los últimos 12 meses. Y para mí la noticia buena de octubre es porque México llegó a punto de equilibrio”.
Noticias destacadas
Hace poco más de un año, DF MAS adelantó que el exCEO de Examedi, Ian Lee, dejaba su cargo. En su reemplazo entraba el argentino ex Lemontech y Matrix Consulting, Mariano Werner. En febrero de este año Lee dejó por completo sus funciones en la compañía y actualmente el único de los cuatro fundadores que sigue en la startup es Andrés Kemeny, CTO.
Werner llegó a ordenar la casa, eliminar los excesos y liderar una empresa que no lograba volver al ritmo de crecimiento que tuvo en la pandemia. “Hoy tenemos dos realidades”, dice el CEO. “Tenemos una operación en México y una operación en Chile. En México andando súper bien, creciendo más de 80% en los últimos 12 meses. Y para mí la noticia buena de octubre es porque México llegó a punto de equilibrio”.
De las más de 160 personas que alguna vez trabajaron en Examedi hoy sólo hay 26, dice el ex Lemontech. Dice que han cambiado los equipos casi completos y que hoy hay una cultura completamente meritocrática, "ahora tenemos un equipo realmente bueno”, asegura.
La secuencia es “primero tienes el tamaño correcto del equipo, después tienes el equipo correcto, después eso te habilita una mejora continua en operaciones, y después viene a crecer en ingresos. Y en este momento estamos en la parte de crecer ingresos”, explica el argentino. Este año proyectan cerrar con US$ 4 millones de facturación.
Y ahora, acaban de levantar US$ 750 mil. Los inversionistas fueron Platanus y el consejo directivo actual, uno de ellos el empresario Patrick Kiblisky . Con la nueva ronda la firma quedó valorizada en US$ 17 millones, casi un 80% inferior a su peak y además salió el fondo norteamericano General Catalyst.
Los fundadores -Ian Lee, Andrés Kemeny, Juan Pablo Zepeda y Alberto Albagli- quedaron con una participación minoritaria de acciones comunes y esta fue una ronda con los accionistas preferentes, explica Werner.
“Este es un negocio que yo aspiro que crezca 50-60% al año y que sea rentable. Entonces no es un negocio para General Catalyst. Con este nuevo grupo de inversionistas que está más orientado a una tasa de crecimiento más baja -aunque si después crecemos al 300%, bienvenido sea- pero no lo veo factible en este momento. Es más un negocio tipo private equity. Es un negocio que busca un crecimiento atractivo, pero rentable”, destaca el CEO.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Más empleos pero sin metas claras: expertos enjuician las propuestas laborales de Jara y Kast de cara a la segunda vuelta
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
Los errores más comunes que cometen los fundadores de startups, según cinco inversionistas clave del ecosistema
Durante un panel del EtM 2025, representantes de Kayyak Ventures, Broota, Platanus Ventures, BancoEstado y una inversionista ángel repasaron los tropiezos y desafíos que enfrentan las empresas emergentes para levantar capital y escalar.
Humo blanco en disputa Falabella-Serviu: servicio paga millonaria deuda por venta de terreno en San Joaquín
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete