Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Examedi levanta US$ 750 mil: sale General Catalyst y se valoriza en US$ 17 millones, un 80% menor a su peak

“Hoy tenemos dos realidades”, dice el CEO Mariano Werner. “Tenemos una operación en México y una operación en Chile. En México andando súper bien, creciendo más de 80% en los últimos 12 meses. Y para mí la noticia buena de octubre es porque México llegó a punto de equilibrio”.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 21 de noviembre de 2025 a las 16:31 hrs.

<p>Examedi levanta US$ 750 mil: sale General Catalyst y se valoriza en US$ 17 millones, un 80% menor a su peak</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Avalancha de cambios en La Parva y Valle Nevado: tres nuevos gerentes generales y creación de holding local de Mountain Capital Partners
2
Coffee break

Firma internacional retira financiamiento y provoca que compañía en Chile que buscaba explotar litio entre en liquidación
3
Coffee break

Con McDonald’s y Decathlon a bordo: la apuesta de Luksic y Patio avanza en España
4
Política

Zandra Parisi, la mayor aliada y la apuesta política de su hermano Franco: “Me gustaría ser como Pamela Jiles”
5
Cómo cuido mis lucas

EEUU o Chile: ¿Dónde apostar en tus próximas inversiones?
6
Coffee break

Examedi levanta US$ 750 mil: sale General Catalyst y se valoriza en US$ 17 millones, un 80% menor a su peak
7
Coffee break

Patricio Zapata deja Carey y ficha en VGC Abogados
8
Personaje

De Villarrica a Europa y EEUU: el arte del adolescente Max Torres

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete