Gigante de audiolibros cierra alianza con radios de Canal 13

RDF Media —el grupo detrás de radios como Play, Sonar y T13, ligado a Canal 13 y al holding comunicacional de la familia Luksic— acaba de sellar una alianza con Storytel, la plataforma sueca de audiolibros que ya opera en 25 países.

El acuerdo contempla la producción de títulos locales con exclusividad para la aplicación. El debut, programado para el 14 de octubre, incluirá tres lanzamientos: Not Human, del guionista Julio Rojas (Caso 63), Los Bunkers, de Marcelo Aldunate, y Si digo muerte digo vida, de Paula Assler, narrado por la actriz Loreto Aravena.

“La alianza se venía gestando desde hace casi dos años y marca un hito para ambas compañías: es la primera vez que Storytel se asocia con un medio de comunicación. Para RDF significa profundizar nuestra estrategia de diversificación digital, luego de haber lanzado en 2019 Emisor Podcasting, la primera plataforma de podcasts en Chile que ha tenido éxitos como Caso 63, una serie de ciencia ficción que alcanzó millones de reproducciones en América Latina y fue adaptada en varios países ”, explica Gabriel Polgati, director ejecutivo de RDF Media.

Como parte del acuerdo, se producirá un libro chileno al mes que tendrá exclusividad en la plataforma durante seis meses, con lo que se busca combinar la oferta internacional con contenidos locales.

Además de un catálogo global con más de 400 mil títulos, la apuesta busca instalar en Chile un hábito que ya es masivo en Europa y Estados Unidos: escuchar libros mientras se maneja, se cocina o se hace deporte.