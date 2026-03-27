Levita Magnetics se expande a regiones y prevé llegada a Miami

El 13 de marzo, la firma sumó al onceavo hospital a su radio de acción, en el hospital San Camilo, de San Felipe, el primer centro médico fuera de Santiago en comenzar a adoptar su tecnología.

La firma de medicina robótica Levita Magnetics, que fue fundada por el doctor Alberto Rodríguez-Navarro y Nicolás Luksic Puga, ha seguido avanzando en su plan de expansión.

El 13 de marzo, la firma sumó al onceavo hospital a su radio de acción, en el hospital San Camilo, de San Felipe, el primer centro médico fuera de Santiago en comenzar a adoptar su tecnología.

Estos robots -que permiten cirugías laparoscópicas menos invasivas y con menos incisiones- ya están presentes en el hospital Luis Tisné, en las instalaciones de Red Salud y Clínica Las Condes, entre otros. Y fuera de Chile está en cuatro complejos en Estados Unidos.

En su historia, Levita Magnetics ha concretado tres rondas de financiamiento, por US$ 3,5 millones, U$$ 9 millones y US$ 26 millones, en las que han entrado diversos inversionistas, como el holding Amarena (Angelini), Eduardo Ergas, entre varios. Nicolás Luksic Puga, en cambio, es cofundador y director de la compañía, que tiene en vista seguir levantando más capital en el futuro, con el fin de profundizar la comercialización de los robots en la zona este de Estados Unidos, en Miami, donde ya tiene conversaciones con la red HCA, una de las más grandes de Estados Unidos.

“Estamos en proceso de avanzar con distintos hospitales. Tenemos la misma visión con Nicolás Luksic. Que estos robots estén en todos los pabellones del mundo. Y hacer nuestra empresa global”, dice el doctor Rodríguez-Navarro.