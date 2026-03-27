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Levita Magnetics se expande a regiones y prevé llegada a Miami

El 13 de marzo, la firma sumó al onceavo hospital a su radio de acción, en el hospital San Camilo, de San Felipe, el primer centro médico fuera de Santiago en comenzar a adoptar su tecnología.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 09:59 hrs.

<p>Levita Magnetics se expande a regiones y prevé llegada a Miami</p>

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