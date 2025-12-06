Obras de Nemesio Antúnez y la final del campeonato de Polo: la agenda de LarraínVial en Buenos Aires
La cita principal fue el jueves en el hotel Sheraton de Buenos Aires, donde figuras de gobierno como el secretario de gobierno argentino, José Luis Daza y el subgobernador del Banco Central, Vladimir Werning, presentaron y entregaron sus perspectivas sobre el escenario político
Noticias destacadas
El jueves y viernes de esta semana, ejecutivos de LarrainVial viajaron hasta el otro lado de la cordillera, específicamente a la ciudad de Buenos Aires, para dar inicio a un seminario internacional organizado por la misma firma chilena en conjunto con la gestora de origen norteamericano, Invesco; y la clasificadora de riesgo internacional, S&P.
La reunión, comentan desde LarrainVial a DF MAS, se organizó con el objetivo de impulsar el desarrollo de los mercados financieros en la región, y su temática principal fue analizar la perspectiva económica de Argentina en el actual contexto global, “destacando el rol del país como motor clave para la recuperación y el crecimiento regional, en un escenario donde el Gobierno ha priorizado la estabilidad macroeconómica y la atracción de inversiones”.
Así, el encuentro reunió a las principales intermediarias y gestoras financieras de Latinoamérica y a los principales fondos de pensiones, compañías de seguros y family offices de la región. Además, congregó a cerca de 80 clientes provenientes de Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Panamá.
La cita principal fue el jueves en el hotel Sheraton de Buenos Aires, donde figuras de gobierno como el secretario de gobierno argentino, José Luis Daza y el subgobernador del Banco Central, Vladimir Werning, presentaron y entregaron sus perspectivas sobre el escenario político que enfrentaría la actual administración con la configuración del congreso actual, los riesgos políticosociales y la respectiva factibilidad política de la agenda de reformas.
El día viernes fue el turno de destacados estrategas y portfolio managers de mercados globales y emergentes como Paul Jackson y Patrick Garvin, de Invesco; Camila Guzmán, de LarrainVial Asset Management; Nicolás Dujovne, CIO de Tenac Asset Management, y Jorge Escobar, de Black Salmon, entre otros. Durante el viaje los asistentes también pudieron participar de actividades como una recepción en la Embajada de Chile, donde se expuso una serie de obras de Nemesio Antúnez. Y, como atractivo final, los asistentes recibieron un ticket para asistir a la final del Campeonato Argentino Abierto de Polo, que se llevará a cabo hoy domingo en el Campo Argentino de Polo, en Palermo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Reajuste del sector público: funcionarios concretan primera reunión con el Gobierno y presentan pliego de demandas
Las asociaciones están presionando a los ministros para iniciar el cronograma de reuniones lo antes posible y no esperar hasta después del resultado de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.
Mauricio Varela, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios: “No estamos conformes con la gestión del Minvu; nuestra principal críticaes la falta de confianza con los privados”
El representante de la industria inmobiliaria afirmó que la cartera se concentró en la vivienda social y descuidó otros temas relevantes para el sector, como la reconstrucción de Valparaíso, las tomas o la planificación urbana.
Fintech Sheriff gana cuarta edición de MAS Pitch, encuentro clave del ecosistema de startups
Emprendedores, inversionistas y empresas participaron en el evento de DF MAS, entre ellos, el fundador de Copilot Money, Andrés Ugarte, la fundadora de DBS, Dominique Rosenberg, el presidente de Inder, José Luis del Río, y el fundador de Fintual, Pedro Pineda.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete