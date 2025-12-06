Obras de Nemesio Antúnez y la final del campeonato de Polo: la agenda de LarraínVial en Buenos Aires

La cita principal fue el jueves en el hotel Sheraton de Buenos Aires, donde figuras de gobierno como el secretario de gobierno argentino, José Luis Daza y el subgobernador del Banco Central, Vladimir Werning, presentaron y entregaron sus perspectivas sobre el escenario político

El jueves y viernes de esta semana, ejecutivos de LarrainVial viajaron hasta el otro lado de la cordillera, específicamente a la ciudad de Buenos Aires, para dar inicio a un seminario internacional organizado por la misma firma chilena en conjunto con la gestora de origen norteamericano, Invesco; y la clasificadora de riesgo internacional, S&P.

La reunión, comentan desde LarrainVial a DF MAS, se organizó con el objetivo de impulsar el desarrollo de los mercados financieros en la región, y su temática principal fue analizar la perspectiva económica de Argentina en el actual contexto global, “destacando el rol del país como motor clave para la recuperación y el crecimiento regional, en un escenario donde el Gobierno ha priorizado la estabilidad macroeconómica y la atracción de inversiones”.

Así, el encuentro reunió a las principales intermediarias y gestoras financieras de Latinoamérica y a los principales fondos de pensiones, compañías de seguros y family offices de la región. Además, congregó a cerca de 80 clientes provenientes de Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Panamá.

La cita principal fue el jueves en el hotel Sheraton de Buenos Aires, donde figuras de gobierno como el secretario de gobierno argentino, José Luis Daza y el subgobernador del Banco Central, Vladimir Werning, presentaron y entregaron sus perspectivas sobre el escenario político que enfrentaría la actual administración con la configuración del congreso actual, los riesgos políticosociales y la respectiva factibilidad política de la agenda de reformas.

El día viernes fue el turno de destacados estrategas y portfolio managers de mercados globales y emergentes como Paul Jackson y Patrick Garvin, de Invesco; Camila Guzmán, de LarrainVial Asset Management; Nicolás Dujovne, CIO de Tenac Asset Management, y Jorge Escobar, de Black Salmon, entre otros. Durante el viaje los asistentes también pudieron participar de actividades como una recepción en la Embajada de Chile, donde se expuso una serie de obras de Nemesio Antúnez. Y, como atractivo final, los asistentes recibieron un ticket para asistir a la final del Campeonato Argentino Abierto de Polo, que se llevará a cabo hoy domingo en el Campo Argentino de Polo, en Palermo.