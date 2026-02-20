TvTel, la productora a la que podría entrar el grupo Hiller
Esta es una productora técnica, que gracias a su tecnología -cámaras, sonido, profesionales, etc- se ha especializado en entregar soluciones visuales y de audio llave en mano para la industria de la televisión.
El grupo Hiller podría seguir creciendo en la industria del espectáculo, si es que prospera la evaluación que está haciendo y que podría cristalizar en su ingreso a la propiedad de la productora TvTel, más conocida hoy como Vívaro Video.
La firma fue fundada en 2017 por el emprendedor chileno Rodrigo Peralta, quien luego incorporó en la propiedad de TvTel al grupo mexicano Vívaro -de ahí el nombre-, que actualmente posee del orden del 85% de la productora. El 15% está en manos del fundador y gestor chileno. Y es aquel 85% de participación el que eventualmente podría quedar en manos de Hiller, si prospera el deal.
Recientemente TvTel fue la compañía que, vía licitación, se quedó con la tarea de la operación técnica de los encuentros de la Liga de Primera y Liga de Ascenso del fútbol profesional, a partir de esta temporada 2026, cuyos derechos pertenecen a TNT Sports. Este acuerdo con la productora es por seis años, renovables por dos más.
El grupo Vívaro está vinculado en México al empresario Gustavo de la Garza -conocido como precursor del beeper-, que está inserto en la industria de telecomunicaciones, con varias verticales de negocios (Vívaro Telecom, Vívaro Media, Vívaro Digital, Vívaro Gaming, entre otras).
Según personas que conocen del posible deal, el acercamiento de TvTel con Grupo Hiller ha sido natural, dado que está inserto en la misma industria de Bizarro, la productora en la que ya participa el grupo Hiller (con Alfredo Alonso), y con la que han trabajado en forma conjunta en el Festival de Viña y el Festival del Huaso, entre otros eventos. En suma, el grupo Hiller sería un socio local y más cercano en las decisiones estratégicas en TvTel, un aliado de mucho conocimiento en esta industria.
En su negocio TvTel ha centrado sus actividades en Chile y México, tras múltiples espectáculos en vivo. Incluso, estuvo tras la capacidad audiovisual para la transmisión de los informativos que a diario hacían las autoridades del Minsal durante el covid, en vivo y en cadena nacional en Chile. También ha participado en otros mercados, como Marruecos, en la Copa Africana de Naciones.
TvTel posee su centro de operaciones en las oficinas de La Red, ocupando cerca del 40% de la infraestructura de esa estación, en Avenida Quilín.
