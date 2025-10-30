Click acá para ir directamente al contenido
Los infelices de Javier Peña aterrizan en Chile

El escritor y podcaster gallego es uno de los mayores divulgadores literarios de habla hispana, autor de tres libros y del exitoso podcast Grandes infelices, donde relata las historias de destacados escritores y escritoras, cuyas vidas y obras han estado marcadas por la infelicidad. La próxima semana Peña estará de visita, por primera vez, en nuestro país.

Por: Sofía García- Huidobro

Publicado: Jueves 30 de octubre de 2025 a las 18:11 hrs.

Cultura libros podcast Medios de comunicación literatura Sofía García- Huidobro
