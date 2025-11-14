De Villarrica a Europa y EEUU: el arte del adolescente Max Torres
Maximiliano Torres está en octavo básico y acaba de presentar sus obras por tercera vez en la feria Art Week Chile. También ha expuesto en Italia, Japón y Estados Unidos. En diciembre viajará junto a sus padres a la feria Spectrum en Miami. Aquí cuenta cómo los colores y las figuras que salen de su imaginación, sintonizan con el público.
“Él es muy meticuloso con algunas cosas. Entra a un supermercado y se puede poner a ordenar los estantes, pero cuando se pone a dibujar, ese orden desaparece. El arte le permite liberar sus emociones, se puede expresar de otra manera”, apunta respecto de las experiencias de bullying que le ha tocado enfrentar a su hijo.
También Picasso. “Le gustó su deconstructivismo, su manera de deformar la figura humana, como si fuera un niño”, dice Roxana. Agrega: “Que la gente le diga que su arte tiene influencia, es maravilloso. Pero él partió a los ocho años encerrado en una casa en el campo, sin referencias, y ha ido adquiriendo un lenguaje propio”.
Viajaron desde Villarrica a Santiago con 30 pinturas en distintos formatos y volverán sólo con cuatro, dicen. Las más pequeñas pueden costar desde $ 85 mil y las más grandes, de un 1,40 x 1 metro, llegan a los $ 2 millones.
Su madre explica que esas actividades las imparten sin fines de lucro, son instancias gratuitas que ofrecen a menores muchas veces de escasos recursos. “Max sale feliz, los niños también. Algunos profesores les truncan a los niños su creatividad enseñándoles sólo teoría. ¿Qué hace Maximiliano con sus talleres? Los deja libres. Estamos abriendo un camino al arte para los niños y los más jóvenes”.
A Max le ha tocado impartir clases a estudiantes con neurodivergencias logrando resultados sorprendentes. Cuentan la experiencia de niños inquietos que se concentran y se sumergen en la sesión de pintura.
Con 14 años el joven talento comenta que no tiene claro si al salir del colegio se dedicará al arte; de momento, contempla estudiar arquitectura. Después de la entrevista, Max parte junto a sus padres a la galería Corpartes donde exhibe dos de sus obras como parte de una muestra colectiva organizada por Manifiesto Gallery.
