Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

¿Qué se pierde cuando se pierde un padre?: Las reflexiones de Damián Noguera en medio de su duelo

El actor Héctor Noguera falleció el martes 28 de octubre. Días después, aún con los sentimientos revueltos y a punto de regresar a Alemania, su hijo menor da esta entrevista donde habla de los recuerdos compartidos, de lo que significa para él esta muerte y de todo lo que la ha rodeado. “Hasta cierto punto, perder un padre es también redescubrirlo”, dice Damián.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 14:09 hrs.

Patricio De la Paz teatro muertes
<p>¿Qué se pierde cuando se pierde un padre?: Las reflexiones de Damián Noguera en medio de su duelo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Punto de partida

Como esta startup chilena sedujo a los principales productores de palta y a los de berries del mundo
2
Coffee break

NYC, Miami, Abu Dhabi, Dubái y Europa: la batalla por Baker ya cruza fronteras
3
Cómo cuido mis lucas

Bitcoin bajo presión
4
Coffee break

Fiera Capital, Ashmore, Abu Dhabi Investment Authority: la agenda de los fondos globales que visitaron Chile
5
Coffee break

¿Quién es la madre del hijo que espera Nicolás Ibáñez?
6
Coffee break

CMPC juega de local en la COP30: la intensa agenda de Francisco Ruiz-Tagle en Brasil
7

El cumpleaños más feliz de Julio Ponce Lerou
8
Punto de partida

El club de Porsche que se prepara para abrir en Nueva Costanera

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete