🎙️ MAS que un Pitch | Dueña de Asia: “Me gusta que la gente se sienta segura a través del maquillaje, pero no que oculte sus imperfecciones”

Nace la Coalición Regional JusticIA: Creadores y líderes de industrias creativas y culturales piden medidas para resguardar la propiedad intelectual

Más de 30 organizaciones de América Latina, entre ellas dos chilenas, solicitan a legisladores que los proveedores de IA generativa transparenten los materiales usados para el entrenamiento de sus modelos y que todo contenido generado con IA sea etiquetado como tal.