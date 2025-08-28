Click acá para ir directamente al contenido
🎙️ MAS que un Pitch | Dueña de Asia: “Me gusta que la gente se sienta segura a través del maquillaje, pero no que oculte sus imperfecciones”

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Jueves 28 de agosto de 2025 a las 17:10 hrs.

startups emprendedores emprendimiento consumo
<p>🎙️ MAS que un Pitch | Dueña de Asia: “Me gusta que la gente se sienta segura a través del maquillaje, pero no que oculte sus imperfecciones”</p>

