🎙️ MAS que un Pitch | Dueños de Perfect Choice: “Siempre tuvimos como aliado la calidad de nuestros productos”

Hace poco más de una década, lo gourmet en Chile era sinónimo de exclusividad, reservado solo para algunos pocos. Pero entonces apareció una marca con una idea diferente: llevar esos sabores únicos a todas las mesas, sin perder la naturalidad de los ingredientes ni la honestidad de la cocina. Así nació Perfect Choice, el proyecto de una empresa familiar que decidió arriesgarse cuando nadie más lo hacía.