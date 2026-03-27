Abogado de Blumar, frente a tragedia del Bruma: “La pregunta es por qué la Armada no reaccionó frente a la ausencia de posición de esta embarcación menor”

Tras haber terminado la audiencia de formalización de tres tripulantes del barco Cobra, de Blumar, por su presunta responsabilidad en la tragedia que hace justo un año le costó la vida a siete pescadores que estaban a bordo del malogrado Bruma, Alejandro Espinoza reafirma la inocencia de los involucrados, no descarta un eventual acuerdo reparatorio, y apunta sus dudas sobre la actuación de la propia Armada.

Hace justo un año atrás, la madrugada del 30 de marzo de 2025, una tragedia no vista en Chile, al menos en la historia reciente, se desencadenó en la Bahía de Coronel, en la región del Bio Bío. Esa noche, a eso de 03.08 de la mañana, siete pescadores artesanales embarcados en la nave Bruma perdieron la vida. Con el correr de los días y las indagatorias, un punto no controvertido en esta historia es que fue un pesquero industrial, el Cobra, el que colisionó con la nave menor, lo que en jerga náutica se denomina un “abordaje”. Un episodio que hoy tiene a tres tripulantes de la nave industrial y a la propia firma tras el Cobra, Blumar, enfrentando a la justicia penal. Al entender del Ministerio Público (MP), se trató de un cuasidelito u homicidio culposo. Es decir, aunque la fiscalía no imputa dolo, sí les atribuye negligencia.

Tras haber enfrentado la audiencia de formalización, Alejandro Espinoza, el abogado de Blumar y de sus tres tripulantes imputados -Roberto Mansilla, Jaime Sandoval y Luis Macaya- accedió a esta entrevista con DF MAS, en la que de entrada explica que no hay incompatibilidad en que siga siendo abogado de todos, pese a haber decretado el tribunal prohibición de comunicarse entre ellos y con Blumar. “Yo no soy empleado de Blumar”, dice.

-¿Cuál es el ánimo de los controladores de Blumar?

-El ánimo de la compañía desde el inicio es de absoluta consternación. Ha sido un golpe durísimo para el directorio, el gerente general y para todos los ejecutivos y empleados de la compañía, para otros tripulantes y, evidentemente, para los tripulantes del Cobra, verse involucrados en un accidente que ha causado la muerte de siete personas, también pescadores como ellos. Los tiene consternados.

-¿Cómo están los tres tripulantes formalizados?

-Muy afectados, pero también con la convicción de ser absolutamente inocentes. Hemos revisado profundamente todo el desarrollo de los acontecimientos, todo el desempeño que tuvo la tripulación y tenemos la convicción de que aquí no existió ninguna omisión o actuación culpable, negligente de parte de la tripulación, menos dolosa. Han sufrido un acoso permanente, insultos, amenazas a ellos, a sus familias. Es una situación que los afecta profundamente y la compañía dispuso apoyo psicológico para que pudieran sobrellevar estas difíciles circunstancias.

-¿Y respecto de las víctimas del Bruma, de sus familias?

-Respecto a las víctimas de Bruma, la compañía tiene seguros para este tipo de acontecimientos, que operarán oportunamente si es que la justicia establece responsabilidades, o si esto se resuelve mediante una negociación directa con las víctimas.

-¿Pero ha habido esos contactos? ¿Blumar ha tenido proactivamente posibilidad de hacerse cargo del punto de vista económico?

-Yo prefiero mantener en reserva las conversaciones que se puedan sostener en esta materia, a objeto de que cualquier salida alternativa a esto que implique una negociación, tenga posibilidades de éxito.

-¿Pero es posible ese camino alternativo, paralelo al proceso penal?

-Absolutamente. De hecho, la ley lo prevé. La legislación prevé en Chile que si hay un acuerdo reparatorio entre la compañía imputada y las víctimas eso puede tener la virtud de poner término a la causa penal. La ley prevé que, en materia de cuasidelitos pueda haber un acuerdo económico entre las partes que ponga término a la causa criminal. No está descartado en absoluto y la compañía tiene seguros operando en esta materia.

-¿Blumar ha cambiado formas de operar, protocolos de trabajo, la forma de navegación, tras este caso?

-La compañía ha sido objeto de un escrutinio que probablemente ninguna compañía naviera o pesquera ha sido objeto en nuestro país después de este accidente, tanto por la Autoridad Marítima como por el MP. Se revisaron exhaustivamente todos los equipos del barco, los radares, las luces, los equipos de comunicación y todos los equipos de seguridad, y no se detectó absolutamente ninguna situación anómala o fuera de norma. El capitán del Cobra y el piloto que también iba ese día en la navegación, tienen prácticamente 40 años de experiencia. Navegan todos los meses en esa misma zona, bajo las mismas condiciones climáticas, bajo las mismas condiciones de tráfico marítimo, con embarcaciones menores, barcos mercantes, y nunca en estos 40 años han tenido absolutamente ningún accidente. De manera que esto es una situación absolutamente extraordinaria y no común. Blumar nunca ha tenido un accidente de esta naturaleza.

“La pregunta es por qué la Armada no efectuó ninguna medida de corroboración”

-Acaba de terminar la audiencia de formalización. ¿Fue un éxito esta etapa?

-Yo excluiría la palabra éxito porque creo que es irrespetuoso respecto a las víctimas. Lo que nosotros queríamos es que se establezca la verdad de lo que ha ocurrido y se investigue profundamente. Realmente la empresa y sus empleados no han tenido responsabilidad.

-Ustedes aseguran que no hay responsabilidad del Cobra y sí en cambio de los pescadores fallecidos. ¿En qué se basan?

-En que las reglas para prevenir abordajes o accidentes de esta naturaleza son obligatorias para todas las embarcaciones fondeadas. Lo que está acreditado, y así lo estableció la Autoridad Marítima, es que la Bruma se fondeó en un lugar de alto tráfico marítimo en medio de una tormenta y no informó su posición, como era obligatorio. Segundo: era muy difícil, por la altura de las olas, que el radar del Cobra pudiera detectar esta embarcación y que los vigías del Cobra pudieran detectarlo en cualquier circunstancia. Hay dos pesqueros de alta mar que pasaron bastante cerca del Bruma, previo al Cobra, y tampoco lo vieron, ni pudieron rastrear en sus radares, ni visualmente los vigías de esos otros buques lo vieron. El Cobra, que tiene luces de tope en una altura más o menos de un edificio de seis pisos, era visible a lo menos media hora antes del impacto. Si hubieran tenido vigía como exige la legislación, debieron haber advertido al Cobra aproximarse media hora antes y, como lo exige la legislación, haber dado las señales de aviso para impedir el abordaje, que es avisar por el canal de emergencia, emitir señales auditivas y sonoras para evitar la colisión, cuestión que no hicieron.

-¿Cómo se explica, entonces, el resultado de la indagatoria de la Armada, que le canceló la matrícula de por vida al capitán del Cobra?

-El estándar del punto de vista de la responsabilidad administrativa no tiene nada que ver con el estándar en materia penal. Ese dictamen de la Armada, en materia de justicia ordinaria -en este caso criminal-, no tiene más valor que cualquier peritaje que nosotros podamos plantear como defensa.

-Pero por algo dictaminó la medida de quitarle de por vida la licencia.

-Ese procedimiento es secreto, donde no pudimos rendir pruebas, y donde hay un antecedente más que a nosotros nos llama poderosamente la atención: originalmente el fiscal marítimo había determinado que había una infracción de la Bruma por no haber informado su posición y haberse fondeado en un lugar de alto riesgo. Después, eso no es considerado en el dictamen final por la Autoridad Marítima. A nosotros nos llama poderosamente la atención. Porque si Bruma no informó su posición en las últimas 12 horas a la Autoridad Marítima y se sabía que estaba en alta mar en medio del temporal una embarcación de 14 metros, la pregunta es por qué la Armada no efectuó ninguna medida de corroboración, qué estaba ocurriendo con esa embarcación, si estaba zozobrada, si estaba en una emergencia. Y yo creo que eso explica, en parte, lo que ha hecho la Autoridad Marítima. Ha tratado rápidamente de zanjar esta cuestión, omitiendo esa infracción grave de la Bruma, precisamente porque esa infracción alcanza también la responsabilidad de la Armada.

-¿Hay responsabilidad de la Armada en esta tragedia?

-Creo que es una cuestión que hay que investigar. Por qué la Armada, frente a la omisión de posición de la Bruma en medio de un temporal, no realizó ninguna maniobra destinada a corroborar la situación de esa nave. Tan es así que las primeras señales de alerta respecto de la situación de la Bruma con posterioridad al abordaje fueron hechos por los familiares de las víctimas, y no por la Armada. Esto es como que un avión salga en medio de un temporal, de Santiago a Puerto Montt, no llegue y la Dirección de Aeronáutica no haga nada.

-¿Cree que el resultado de esta pericia de la Armada responde a tapar sus propias responsabilidades en el accidente?

-Yo creo que es una hipótesis que hay que investigar. Nosotros, en sede de justicia ordinaria, vamos a discutir esto.

-Pero no es nada menor sembrar la duda de que la Armada no hizo su pega en este caso.

-La pregunta es por qué la Armada no reaccionó frente a la ausencia de posición de esta embarcación menor en alta mar en medio de un temporal.

-¿La expectativa es que a Roberto Mansilla se le devuelva su licencia?

-La expectativa es que se respete el debido proceso y que al menos nos dejen rendir pruebas en ese procedimiento. No nos dejaron rendir pruebas.

-¿Por qué usted cree que los equipos de Cobra si estaban todos perfectos, funcionando, de última tecnología, no detectaron a Bruma?

-Tenemos dos peritajes, uno de la Universidad Austral y otro de un especialista en radares que explican por qué estos radares no son capaces de captar una embarcación como la Bruma. Primero, por la materialidad de la Bruma, que es de madera. Y lo segundo es por la baja borda que tiene esta embarcación, es decir, la altura que tiene libre sobre la superficie del agua, que era escasa frente al oleaje imperante, predominante de tres metros y olas máximas de cinco metros, de acuerdo a la boya del Shoa que era la más cercana al lugar de la colisión. Eso hacía que en general, las ondas del radar no se reflejaran. Esta apreciación de los peritos coincide con las declaraciones de las dos tripulaciones de los dos barcos pesqueros que pasaron antes del Cobra por el mismo lugar y no detectaron en el radar ni visualmente a la lancha Bruma.

-El Cobra estaba incumpliendo la ley al no tener en funcionamiento la “caja naranja”, que hubiera dado registro de lo que realmente pasó.

-No, no es efectivo. La norma prevé que la compañía tiene que tener un equipo de grabación, y ese equipo de grabación tiene que ser proveído en una caja sellada por una empresa que está autorizada por la Armada para proveer el servicio. La empresa cumplió con eso. Contrató a una compañía que estaba certificada y esa compañía instaló dentro del barco este sistema de grabación. Que eso funcione o no funcione, no es responsabilidad, porque no tiene acceso la tripulación del Cobra a ese equipo. Eso fue investigado y se estableció que tuvieron un problema de software, por lo cual no grabó. Es lo mismo que pasa con las cajas negras de los aviones. Es como que usted me diga que el capitán del avión va a ir a manipular la caja negra. El capitán no tiene acceso a esa caja.

-¿No hay negligencia en no haber sido más exhaustivos en la revisión o haberse devuelto al sentir un ruido?

-La encendida de las luces es aproximadamente a las 3:11 de la madrugada. El accidente fue a las 3:08. Son tres minutos después. Fue un ruido leve y la tripulación lo atribuyó a que había una puerta suelta o algún equipo dentro del barco que puede haberse soltado, y el capitán ordena una verificación. Dos o tres minutos después, el barco está a una distancia considerable del lugar del naufragio. Si uno revisa el track de navegación del Cobra con su velocidad, a las 3:08 no disminuye en nada su velocidad. Para la tripulación es imperceptible el impacto, por la diferencia de masas entre ambas embarcaciones. No alteró la velocidad del buque en nada. No es que se produjera un frenazo. Para prestar auxilio hay que tener conciencia de que se ha impactado a otra embarcación, y la tripulación no tuvo ninguna noticia. De hecho, bajo cubierta, había personas trabajando en la proa del barco, en los equipos de frío. Ahí sí tenemos cámaras funcionando. Y curiosamente había un balde con una escoba. A las 3:08 ese objeto ni siquiera se mueve. Esas dos personas que estaban abajo también declaran que ellos no sintieron absolutamente nada.

-¿Por qué no se le tomó declaración a Jaime Sandoval y a Juan Sanhueza, que eran los vigías que estaba a babor y estribor en el turno entre las 02:00 y las 4:00, en cuanto descendieron del Cobra?

-Porque originalmente la única información que se tenía era que el Bruma había dejado de transmitir a las dos de la madrugada. Originalmente se situó el naufragio de la Bruma a las dos de la madrugada. Cuando el barco recala por orden de la Autoridad Marítima, le toma declaración a los tripulantes que estaban en el turno previo, que eran los involucrados presuntamente en el accidente. No los que habían ingresado al turno de 02:00 a 04:00 de la madrugada. Blumar encargó a una empresa francesa especialista en satélite que hiciera una investigación profunda y esa compañía nos emite un informe en abril. Dice que ellos lograron captar una señal de la Bruma a las 3:08 de la madrugada como última señal. Cruzamos esa información con la que teníamos del Cobra y ahí pudimos confirmar que lo más probable era que el Cobra había impactado la Bruma. Y ese mismo día pusimos el informe a disposición de la Autoridad Marítima, del Ministerio Público y yo personalmente di una conferencia de prensa confirmando el abordaje del Cobra.

-Lo que se ha elucubrado es que el capitán no da la señal de que estos eran los vigías en ese turno, para que no declaren.

-Eso es absurdo. En la cabina hay una bitácora donde están los turnos. Esa bitácora estaba disponible en la cabina del Cobra. También la tuvo el fiscal marítimo, y él decidió interrogar a las personas que correspondían al turno de la hora que se tenía en ese minuto de la última posición de la Bruma.

-¿Por qué se suicidó Juan Sanhueza?

-Nosotros no tenemos información, no somos parte de esa investigación. Es una investigación penal separada y no tenemos ninguna información sobre esa causa.

-El sentido común indica que su decisión estuvo vinculada con lo que acababa de ocurrir. Y no parece la actitud de quien se auto percibe inocente.

-En la cabina del Cobra había cuatro personas que conversaron entre todos en las horas posteriores al accidente. Y a nadie, a ninguno, le manifestó que él hubiere percibido algo respecto al accidente. Más que esa información no tenemos.

-Pero en la audiencia también salieron a colación las declaraciones del testigo de oídas del hijo, Pablo Sanhueza, y dan cuenta de que Juan Sanhueza habría señalado que pasaron encima de una casa, que vieron tablas, que incluso pensaba que tenían los teléfonos intervenidos y que estaba muy angustiado. ¿Cómo se explica todo eso?

-Yo me hago cargo de lo que está en la carpeta de investigación y de los hechos formalizados por la Fiscalía. En los hechos formalizados por la Fiscalía no hay ningún antecedente de lo que usted me está señalando.

-Insisto: es muy raro lo que pasó con Juan Sanhueza. ¿Por qué se suicidó, entonces? Imagino que a ustedes les tiene que haber llamado la atención.

-Evidentemente que es una situación lamentable y muy extraña, pero no le puedo responder, porque no tengo ninguna información.

-¿Hubo pacto de silencio?

-Insisto. Todos los tripulantes pusieron a disposición sus celulares. La tripulación declaró sin abogado ante la Fiscalía Marítima y ante la PDI, en la embarcación, incluso antes que desembarcaran y tuvieran contacto con ningún miembro de la compañía o ejecutivos de la compañía, o abogado. Y después, esa semana, el día viernes, fueron todos a declarar a la PDI. Toda la información descarta aquello. Si hubiera existido un pacto de silencio, eso es delictivo y me imagino que la Fiscalía hubiera abierto una causa si existiera algún antecedente en aquella dirección. En la investigación no existe absolutamente nada de aquello.

-¿Blumar instruyó de alguna forma cómo declarar a estas personas?

-No

-También ha habido cuestionamiento al directorio de Blumar. En un acta, se apunta que Rodrigo Sarquis dijo que toda la información que entregue la tripulación de Cobra debía ser verificada por fuentes independiente. ¿Eso no es una intervención en la investigación?

-No. Está completamente tergiversado. Lo que estaba diciendo el presidente del directorio era que la compañía tuviera canales de investigación como corresponde. Tenía que hacer verificar la versión de los tripulantes de la compañía con fuentes independientes. Eso me parece absolutamente razonable y coherente con una investigación seria.

-¿Cómo se hace cargo de lo impopular que puede ser apuntar la responsabilidad a las víctimas fatales de este caso? Pescadores artesanales contra el gran industrial.

-Hay que investigar, a la luz de la legislación, la responsabilidad de todas las tripulaciones involucradas en el accidente. Aquí no se puede excluir la responsabilidad de la víctima. Hay sinnúmero de sentencias que así lo establecen. Por impopular que sea.

-¿Asumen alguna responsabilidad?

-No.

-¿Cuál es el mensaje para las familias de las víctimas fatales del Bruma?

-Coincido en que es una tragedia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y nuestras más sinceras condolencias (…) Yo creo que no puede ocurrir que todos los accidentes tengan necesariamente un responsable. Si se va a sancionar a alguien es porque efectivamente se puede imputar un acto negligente o una omisión culpable. Que se nos indique exactamente qué hizo mal la tripulación del Cobra. Eso, a nuestro modo de ver, no ha sido posible señalar por la Fiscalía.