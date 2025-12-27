El Abecedario del 2025: De la “A” de Arancel a la “Z” de Zohran

La política arancelaria de Donald Trump, el triunfo electoral de José Antonio Kast y los récords históricos del IPSA marcaron el pulso de los negocios en 2025. En otros ámbitos resaltaron hitos como el deceso del Papa Francisco y la elección de León XIV, el alto al fuego en la Franja de Gaza, el atentado a Charlie Kirk y el Nobel de la Paz a Corina Machado. Este año además partieron grandes personajes como Mario Vargas Llosa, Horst Paulmann, Héctor Noguera y Ozzy Osborne.

Arancel: Este año la segunda administración de Donald Trump reconfiguró el comercio global. Bajo la premisa del “Día de la Liberación”, en abril entró en vigor un arancel universal del 10% a todas las importaciones en EEUU. La medida escaló a una guerra comercial abierta con China, alcanzando tasas del 145%, y afectó inicialmente a México y Canadá con un 25%.





Abra: Tras un año de negociaciones, Abra Group -dueño de Avianca y Gol- llegó a un acuerdo para tomar el control de SKY Airline. La operación se concretó mediante la conversión de un préstamo de US$ 70 millones en participación accionaria. Con este movimiento, la aerolínea de la familia Paulmann Mast se integró a un holding regional con más de 300 aeronaves.

Banmédica: La venta del holding de salud de UnitedHea lth Group se consolidó como el “deal del año”. Fue una pulseada que ganó a último momento la alianza entre la brasileña Patria Investments y la chilena Linzor Capital a Leonidas Vial, quien iba en carrera con un “deal club” que reunía a José Luis Del Rio, Guillermo Harding, Eduardo Elberg y Aníbal Larraín Cruzat. Los compradores desembolsarán cerca de US$ 800 millones para quedarse con las dos isapres y la red de clínicas.





Brainrot: El término, muy popular entre jóvenes, describe el deterioro cognitivo por el consumo excesivo de contenido digital de baja calidad y formato corto. Su relevancia en 2025 escaló cuando el Papa Francisco instó a los jóvenes a evitar la “putrefacción cerebral” en redes sociales.

Comunista: Jeannette Jara, hasta abril ministra del Trabajo de Gabriel Boric, irrumpió en la carrera presidencial y se convirtió en candidata presidencial, perdiendo en segunda vuelta. Es la primera vez que el Partido Comunista tuvo una posibilidad real de llegar a La Moneda, lo que generó una discusión sobre cuán anticomunistas son los chilenos.







Contribuciones: La polémica por el alza en los impuestos territoriales marcó el primer semestre y escaló de tal forma que gatilló la salida del director del SII, Javier Etcheberry, quien se vio envuelto en una polémica por no tener regularizado el pago de sus contribuciones en una propiedad que posee en Aculeo. “Claramente hubo una maquinación para despedirme”, dijo Etcheberry a DF MAS.





Charlie Kirk: El asesinato del joven líder conservador estadounidense radicalizó el discurso de las derechas locales y abrió un debate sobre la violencia política en la era de las redes sociales.

Dorothy: La Contralora General de la República fue la estrella de la Enade, donde fue ovacionada de pie. Si bien Dorothy Pérez había sido ratificada en el cargo en noviembre de 2024, adquirió mayor notoriedad -y se encumbró como el símbolo de la probidad y el buen funcionario público- en mayo de este año cuando publicó el CIC número 9 que dio cuenta que 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024, pese a estar con licencia por enfermedad. Desde entonces se habla de una “Dorothymanía”.





Epstein: De Donald Trump a Noam Chomsky, incluyendo a Bill Clinton y Woody Allen, son sólo algunos de los rostros más llamativos que aparecen en los archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein que hace pocos días dio a conocer el Departamento de Justicia de EEUU luego de que el Congreso aprobara su publicación. El magnate financiero​ y delincuente sexual se quitó la vida en 2019 estando en prisión, mientras se investigaba una supuesta red de pederastía liderada por él y Ghislaine Maxwell.

Facho-comunacho: Franco Parisi fue la gran sorpresa de la elección presidencial de noviembre. El candidato del Partido de la Gente obtuvo el 19,7% de los votos, y salió tercero en la carrera, algo que ninguna encuesta vio venir. En los debates se definió como “ni facho, ni comunacho”, hizo varios guiños a los mineros, y luego llamó a sus votantes a votar blanco en la segunda vuelta. El PDG se quedó con 14 escaños en el Congreso, con lo que se convertirá en bisagra para el oficialismo y la oposición.





Gil: El excontrolador de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, cerró su ciclo más turbulento al vender el 10 de enero el 55,74% que mantenía el grupo Auguri de CLC a la dupla Euroamérica-Indisa. La operación, sin due diligence, se cerró en US$ 40 millones en partes iguales para ambos grupos. En julio, tras un aumento de capital por $ 45 mil millones, Euroamérica quedó como controlador. Gil sigue con un proceso penal abierto por acusaciones de apropiación indebida.





Gaza: El conflicto armado entre el Estado de Israel y la organización Hamas, iniciado en octubre de 2023, alcanzó un hito el 10 de octubre de 2025 con la entrada en vigor de una tregua mediada por EEUU, Egipto, Qatar y Turquía. La ofensiva israelí en respuesta al ataque de las milicias palestinas dejó un balance superior a 70.000 fallecidos y una crisis de hambruna declarada por la ONU en el norte del enclave.

Horst: El 11 de marzo, a los 89 años, falleció en Alemania el fundador de Cencosud Horst Paulmann Kemna. La muerte del empresario activó el recambio definitivo en el holding con presencia regional, dejando el legado de una de las mayores fortunas del país en manos de sus herederos: Manfred, Peter, Heike y el menor, de inciales H.D.

IPSA: El principal índice de la Bolsa de Santiago alcanzó un hito histórico al superar los 10.400 puntos. El mercado local se vio favorecido por el término de la incertidumbre política interna -tras la aprobación de la reforma previsional- y el estímulo económico de China que sostuvo el precio del cobre. Además, el flujo de capitales extranjeros favoreció el crecimiento del índice.

Julio Ponce: El histórico controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, cumplió en noviembre 80 años en medio de la fusión de sus sociedades cascadas y tras el cierre del juicio de SQM, que concluyó luego de 10 años con la absolución de los acusados, entre ellos, su histórico gerente general -y amigo- Patricio Contesse González. En junio el empresario anunció su retiro legando “el control y dirección profesional y patrimonial” a su familia, con su hija Francisca como sucesora.







Johannes: El candidato presidencial libertario se convirtió en una voz ineludible de la derecha alternativa, rompiendo los moldes del discurso político convencional, apelando al pinochetismo y a un Estado en su mínima expresión. Kaiser logró un 13,9% en la elección de noviembre, superando a Evelyn Matthei, y ahora se perfila como un posible ministro del futuro Gobierno.

Kast: José Antonio Kast se convirtió en el Presidente electo de Chile el 14 de diciembre tras obtener el 58% de los votos en segunda vuelta. En enfrentamiento con Jeannette Jara, el líder republicano capitalizó el descontento social y logró la votación más alta en la historia del país: 7,2 millones de sufragios.

León XIV: El 8 de mayo, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost se convirtió en el primer Papa de esa nacionalidad y sucedió a Francisco, el jesuita argentino que lideró la iglesia por 12 años. Doctor en Derecho Canónico y miembro de la Orden de San Agustín, el nuevo pontífice vivió casi dos décadas como misionero en Perú, donde fue obispo en Chiclayo. Su biografía destaca por un perfil que equilibra la gestión institucional romana con una profunda sensibilidad pastoral latinoamericana.

María Corina: La líder de la oposición venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su lucha incansable por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Luego de casi un año en clandestinidad, apareció en Oslo el 11 de diciembre para agradecer la condecoración, que horas antes fue a recibir su hija Ana Corina Sosa Machado. La operación para viajar a Noruega se llevó a cabo con ayuda de EEUU.







Milei: El presidente argentino Javier Milei consolidó en 2025 su rol como el principal aliado regional de Donald Trump, con quien selló un compromiso de apoyo financiero de Washington y un nuevo programa con el FMI por US$ 20.000 millones. Pese a las tensiones por supuestos casos de corrupción, su partido, La Libertad Avanza, se impuso en las elecciones legislativas de octubre. Además, se posiciona como el referente y aliado para el próximo gobierno de Kast, quien eligió Buenos Aires como su primer destino internacional tras ser electo.

Noguera: Fue el Rey Lear y Hamlet sobre el escenario. Ángel Mercader y el gitano Melquíades en la pantalla. Son incontables los personajes en el teatro, cine y televisión de Héctor Tito Noguera que acompañaron a varias generaciones de chilenos. Su trabajo como profesor y director hicieron incluso más grande su legado a la cultura nacional. Murió el 28 de octubre, a sus 88 años, y fue despedido por su familia y amigos, rodeado además del cariño de la gente.





Nvidia: La empresa de chips fundada por Jensen Huang fue la primera compañía del mundo en alcanzar una valoración de mercado de US$ 4 billones (trillions), e incluso llegó a tocar la marca de los US$ 5 billones en octubre, y superó a gigantes como Apple y Microsoft. Hoy representa cerca del 8% de todo el índice S&P 500, una concentración de poder financiero que no se veía en una sola empresa desde hace más de medio siglo. Nvidia ha estado en el centro de la polémica sobre si estamos viviendo una burbuja financiera.





Ozzy Osbourne: El 22 de julio murió en Inglaterra el “Príncipe de las Tinieblas” a los 76 años. Un ataque cardíaco terminó con la vida del líder de Black Sabbath, sólo 17 días después de su concierto de despedida. Su funeral en Birmingham paralizó la ciudad y el Palacio de Buckingham le rindió honores con la interpretación de “Paranoid” durante el cambio de guardia.

Parásitos: El término se volvió viral luego de que el asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, titulara así una polémica columna para referirse a los empleados públicos. “En Chile, el Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”, señaló. El texto fue criticado transversalmente, a excepción de Kast, quien dijo: “Si la hubiese escrito yo, (la columna) podría haber sido más dura”.





Pedro: En el mundo del espectáculo se habló del “verano de Pedro Pascal” en alusión al triple estreno, casi en simultáneo de Materialists, Los 4 fantásticos y Eddington, todas protagonizadas por el actor chileno radicado en EEUU. Rey de alfombras rojas y videos virales con cada una de sus apariciones, la “Pedromanía” se mantiene viva.





Quiroz: El economista se sumó como jefe del equipo económico de JAK en julio -cuando todos los economistas estaban apoyando a Matthei- y desde ahí articuló un programa que promete, entre otras cosas, recortar US$ 6 mil millones en 18 meses. La medida ha sido puesta en duda desde ambas veredas: oficialismo y oposición. Quiroz ha recibido el apoyo férreo de Kast y se perfila como ministro de Hacienda, pese a haber declarado a favor de las empresas farmacéuticas acusadas de colusión, y de haber hecho un informe de producción para los pollos, acusados de la misma mala práctica.

Republicano: El partido que fundó Jose Antonio Kast en 2019 vive su mejor momento, ahora que por primera vez tendrá un Presidente de la República de sus filas. No sólo eso, en el Congreso el partido obtuvo 31 escaños en los comicios de noviembre y otros cinco en el Senado, uno de ellos, de su presidente Arturo Squella.

Suprema: El máximo Tribunal de Justicia ha perdido a tres de sus ministros en dos años por notable abandono de deberes, lo que tiene al Poder Judicial sumergido en su mayor crisis. Ángela Vivanco y Diego Simpertigue fueron inhabilitados este año (el Senado aprobó el lunes la acusación constitucional en contra de este último). A los ahora exministros se les acusa de corrupción y tráfico de influencias en el caso de la Trama Bielorrusa.

Trump: El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, como 47 Presidente de EEUU, cambió el tablero de la geopolítica mundial. Aranceles, proteccionismo, deportación de inmigrantes ilegales, recorte del gasto fiscal -que comenzó con Elon Musk al mando del D.O.G.E., un mandato y amistad que duró 130 días- y acuerdos de paz, son algunos de los términos que resumen lo que ha sido este intenso año del mandatario republicano que tiene a EEUU con más poder que nunca.



Unión Española: El club hispano selló su segundo descenso en toda su historia. El hecho se confirmó en noviembre, con la derrota 2-4 ante O’Higgins. El club de Independencia, un histórico de la Primera División, jugará en la Liga de Ascenso en 2026.

Violeta: El nacimiento de la hija del presidente Gabriel Boric con su pareja, la exseleccionada de básquetbol Paula Carrasco, se convirtió en un hito de la crónica política nacional: es la primera vez que un Presidente en ejercicio tiene licencia postnatal. Boric compró una casa en la comuna de Macul donde se trasladará con Paula y Violeta terminado el gobierno, el próximo 11 de marzo.





Vargas Llosa: El fallecimiento del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el 13 de abril de 2025, en Lima, cerró un capítulo fundamental de las letras hispanas y del pensamiento liberal en Iberoamérica. Su muerte fue sentida profundamente en los círculos intelectuales y políticos, donde fue un referente de la defensa de la libertad de mercado y la democracia.

Warner Bros.: La gigante del entretenimiento ha sido la protagonista indiscutida del último mes, luego de que a la millonaria oferta que tenía Netflix para comprarla por US$ 83 mil millones, le siguió una OPA hostil de Paramount Skydance por US$ 108 mil millones. Esa operación se haría en alianza entre la familia Ellison (dueño de Paramount); Affinity Partners, la compañía del fundador del yerno de Donald Trump, Yared Kushner; y fondos de las familias reales de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi. El consejo de Warner ha rechazado varias veces la oferta de Paramount, por lo que esta semana la compañía del fundador de Oracle fue por más: el propio Larry Ellison, padre del CEO de Paramount, aseguró que garantizará los US$ 40.400 millones de capital para financiar la operación.

Xi Jinping: Frente a los aranceles de Trump, el mandatario chino activó un agresivo plan de estímulos fiscales para sostener un crecimiento del 5%. Su estrategia en 2025 se centró en blindar la economía interna. Pese a la presión de Washington, Xi logró mantener la estabilidad de la demanda industrial.

Yáber: El anexo penitenciario Capitán Yáber se transformó en el centro de la crisis institucional chilena. Los pasillos del recinto albergaron a protagonistas de los mayores escándalos de los últimos años, entre quienes estuvieron Luis Hermosilla, los hermanos Ariel y Daniel Sauer y Álvaro Jalaff (Caso Audio), el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, Francisco Coeymans (Caso Primus), los abogados del consorcio Belaz Movitec Mario Vargas, Eduardo Lagos, y el marido de Ángela Vivanco Gonzalo Migueles (Trama Bielorrusa)

Zohran Mamdani: El representante demócrata (del ala socialista) sacudió Wall Street al ganar la alcaldía de Nueva York en noviembre. Su triunfo puso fin a la era de Eric Adams y activó las alarmas en el sector inmobiliario por su agenda de congelamiento de alquileres y transporte gratuito. Asumirá el 1 de enero de 2026.