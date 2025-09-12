En qué están las 17 startups chilenas que pasaron por YCombinator
Aquí, un repaso por los grupos de chilenos que pasaron por el prestigioso programa de aceleración de Silicon Valley, el capital que han levantado, los cambios que han experimentado y sus respectivos planes para seguir consolidándose en la región.
Noticias destacadas
Fintual
Fue la primera startup chilena en llegar a YC en 2018. Ese mismo año, Pedro Pineda, Agustín Feuerhake, Omar Larré y Andrés Marinkovic apostaron por crear una fintech dedicada a las inversiones de manera sencilla para todo tipo de público. Hoy cuentan con 100 empleados en Chile y México, han levantado más de US$ 50 millones con Chile Ventures, Olivo Capital, FEN Ventures, Danton Viñales, Daniel Undurraga, Juan Pablo Cuevas, Sequoia, Kaszek, Hi Ventures, K50 Ventures, Alejandro Gálvez y Oskar Hjertonsson. Actualmente están explorando el mercado de las AFP y han sido de las pocas startups en Latinoamérica en participar de YC Growth (en 2022), el programa de escalamiento de YC.
Encuadrado
Fundada por Thomas Maremaa y Tomás Aguilera en 2019, pasaron por YC en 2021. Se dedican a la gestión de labores administrativas para profesionales independientes de la salud. Hoy tienen 36 empleados en Chile, México, Colombia y, a la fecha, han levantado US$ 1,5 millón con inversionistas como Y Combinator, Pioneer Fund, Prodigio Capital, Zach Abrams (CEO Bridge y ex-CPO Brex), Michael Tannenbaum (ex-CFO Brex, CEO Figure), Xtripe Angels, entre otros. Alcanzaron la rentabilidad y hoy están en pleno proceso de expansión internacional.
Koywe
Fundada el 2023 por Ignacio Detmer y Guillermo Acuña, la startup ofrece una plataforma de gestión financiera que trabaja con stablecoins y transacciones de activos digitales. Fue de las últimas dos startups chilenas que pasaron por YC (2023). Hoy tienen 75 empleados y en mayo levantaron US$ 7,5 millones con la empresa telefónica Wayra, la firma de inversiones Franklin Templeton, el fondo inglés Concentric, Bitso, entre otros. Actualmente tienen una facturación multipaís con 4 mil empresas operando en Latinoamérica.
Justo
Fundada por Rodrigo Segal y Nicolás López en 2019, pasaron por YC en 2020. La startup desarrolló una solución digital para la industria gastronómica, específicamente en el rubro del e-commerce, y hoy ofrecen un sistema de delivery para restaurantes. Tienen 130 empleados en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica y México. Entre sus inversionistas -no detallan cifras- están el mismo YC y Magma Partners. En el último tiempo desarrollaron un sistema de inteligencia artificial para pedir delivery 24/7 y reservar mesas en restaurantes.
AgendaPro
Fundada en 2014 por Matías Ulloa, Nicolás Rossi, Sebastián Hevia y Julio Guzmán, pasó por YC en 2021. La startup permite a negocios de servicios -que implican una toma de hora previa, por ejemplo, para un salón de belleza– acceder a una plataforma para agendar reservas, realizar pagos y elaborar informes sobre el rendimiento del negocio. Acaban de levantar US$ 35 millones Serie B que fue liderada por el fondo Riverwood Capital y en la que participó Kayyak Ventures. Hoy cuenta con equipos en México, Chile, Colombia y Argentina.
Cero.ai
Fue fundada en plena pandemia, en 2020, por Felipe Rodriguez, Jorge Pérez y Mauricio Quezada. La empresa -que hoy suma 30 empleados- agiliza la comunicación entre instituciones y pacientes de la salud. Pasaron por YC en 2021. A la fecha han levantado US$ 2,3M con Platanus, Leo Soto (fundador de Shinkansen), Y Combinator, Crossbeam Ventures y AAF Management. Cuentan con presencia en Chile y Colombia, mercados en los que están entrando con fuerza en hospitales públicos y clínicas privadas, respectivamente.
Toku
Fundada en 2020 por Cristina Etcheverry, Francisca Noguera y Enzo Tamburini. Pasaron por YC en 2021. Actualmente cuenta con más de 170 empleados en Chile, México y Brasil. La startup financiera que automatiza procesos de recaudación de empresas, ha levantado más de US$ 55 millones con inversionistas extranjeros como Oak HC/FT, Gradient Ventures, F-Prime Capital, Clocktower, Y Combinator, Wollef, Honey Island y Platanus. En abril levantaron una Serie A por US$ 48 millones.
RendaloMaq
Fundada en 2020 por Ariel Vaisman y Juan Pablo Mir, la startup fue parte de YC en 2021. A la fecha tienen 28 empleados y han levantado US$ 4,5 millones con inversionistas chilenos como Juan Armando Vicuña y Francisco Larraín; y extranjeros como YC, Funders Club, 1984 Ventures, Soma Capital, Quiet Capital, Liquid 2 Ventures. Tienen presencia en Chile, México y Brasil y administran más de 10.000 máquinas en arriendo.
Plutto
Fundada por Antonia San Martín, Felipe Domínguez, Ignacio Márquez y Sebastián Margozzini, pasó por YC en 2022, mismo año de su fundación. Tiene 19 empleados en Chile y México y ha levantado US$ 2,7 millones en capital. Entre sus inversionistas están Pedro Pineda, Agustín Feuerhake, Platanus Ventures, Mis inversiones, Clocktower, Palm Drive Capital, Cathexis Ventures y Holly Liu. Hoy la empresa tiene flujo de caja positivo y en el último tiempo recibieron a un extrabajador de Facebook en el equipo: Nikhil Bobb.
Examedi
Fundada por Ian Lee, Andrés Kemeny, Juan Pablo Zepeda y Alberto Albagli, el mismo año que se fundó pasó por YC: 2021. La startup dedicada a la toma de exámenes a domicilio cuenta con 45 empleados y tiene como CEO al argentino Mariano Werner. De los tres fundadores, hoy sólo Kemeny sigue en la startup. Lee se fue a inicios de este año. A la fecha han levantado más de US$ 20 millones con inversionistas como General Catalyst, Sebastián Mejía (de Rappi), Jamie Karraker (de Alto Pharmacy) y Thomaz Srougi (Dr. Consulta). Tienen presencia en Chile y México.
Houm
Fundada en 2018 por Benjamín Labra y Nicolás Knockaert, pasaron por YC en 2021. La startup dedicada a la administración de propiedades para su venta o arriendo tiene 330 empleados en México, Colombia y Chile. A la fecha han levantado cerca de US$ 46 millones con inversionistas como Magma Partners, Alaya, Fen Ventures, Goodwater Capital, Fifth Wall e Y Combinator. Año a año han crecido un 60% y hoy esperan llegar al breakeven para 2026.
Chipax SpA
Fundada en 2016 por Antonio Correa, Joaquín Brenner, François Gueneau de Mussy y Felipe Urzúa, la fintech especializada en finanzas para pymes pasó por YC en 2021. Tienen 32 clientes en Chile y han levantado US$ 2,5 millones con Kayyak Ventures, Chile Ventures, Platanus, FEN ventures, YC y Harvard University. Hoy tienen disponible una versión gratis de su sistema.
Políglota
Fundada en 2012 por Carlos Aravena, José Sánchez y Nicolás Fuenzalida, pasaron por YC en 2021. Actualmente la startup de idiomas tiene 80 empleados y ha levantado US$ 6,5 millones con Chile Global Ventures, FEN Ventures, Invexor, Mountain Nazca, YC, Harvard Management Company, Liquid 2 Ventures e Investo. Entre 2018 y 2024 vendieron US$ 23,7 millones. Actualmente cuentan con 80 empleados en Chile, Perú, Colombia y México.
Ruuf
Fue una de las últimas dos startups chilenas en pasar por YC (2023). Fundada en 2022 por Domingo García-Huidobro, Tomás Campos y Pedro Saratscheff, la startup de paneles solares fotovoltaicos para hogares tiene 35 empleados en Chile y ha levantado US$ 1,6 millones con inversionistas como Juan Carlos Jobet, YC, Goodwater Capital, Collaborative Fund y Positive Ventures. En el último tiempo han visto elevadas sus demandas (x3) por las alzas en cuentas de luz.
Fintoc
Fundada en 2020 por Cristóbal Griffero y Lukas Zorich, la fintech dedicada a agilizar pagos entre bancos y negocios pasó por YC en 2023. 73 personas trabajan en la firma en Chile y México y han levantado US$ 11 millones con Platanus, BICE, Monashees, Propel, Harvard, Soma y PnP. Hoy permiten pagos con huella digital, face ID y realizar transferencias b2b.
Instacrops
Pasaron por YC en 2021. En 2015, Mario Bustamante fundó la startup dedicada a asesorar al mundo agrícola en materia de recursos naturales. Hoy cuentan con 18 empleados presentes en Chile, México, Colombia y Perú. Han levantado US$ 5,5 millones con CLIN, Genesis Ventures, SQM, George Cargill, Guillermo Weschler, Fitbit, Y Combinator y SVG Ventures. Actualmente están trabajando en el desarrollo de un modelo de IA que permite predecir con alta precisión el rendimiento de cosechas.
Cardda
Fundada en 2020 por Cristóbal Grinbergs y Sebastián Hernández, la startup de gestión de gastos y tarjetas corporativas para empresas pasó por YC en 2022. A la fecha, tienen 7 empleados en Chile y han levantado US$ 800 mil con Platanus Ventures, YC e inversionistas ángeles de Chile y el exterior. Hoy cambiaron el foco del negocio a empresas con un alto volumen de pagos. Entre sus últimos clientes están Sky Airline y Kavak.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Chile Day: inversionistas de capital de riesgo españoles manifiestan "alto interés" por invertir en el país
El encuentro, realizado en Madrid, reunió a cerca de 40 ejecutivos de Chile y España en torno al venture capital, reforzando la posición del país como hub regional y destacando la trayectoria de Corfo en apoyo a la innovación.
Jara defiende las 40 horas a pesar del informe del Banco Central, pero reconoce posible impacto del salario mínimo en el empleo
La candidata de Unidad por Chile analizó el impacto del Informe de Política Monetaria y cuestionó la influencia de la jornada laboral de 40 horas en el bajo crecimiento del empleo. Además, defendió su propuesta del "ingreso vital".
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete