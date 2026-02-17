Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Caso Audio: citan a declarar a fiscal + Credicorp advierte sobre escenario fiscal + Dólar al alza
Caso Audio Factop: Tribunal citará a declarar a fiscal Lorena Parra como testigo. Un nuevo giro tomaron las indagaciones del caso Audio Factop, en marco de la reapertura de investigación de la causa resuelto por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Tras una solicitud de la defensa de Luis Hermosilla, comandada por su hermano, Juan Pablo Hermosilla, este martes el tribunal resolvió que citará a declarar en calidad de testigo a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra.
Credicorp y el deterioro en las cuentas fiscales. El incumplimiento de la meta fiscal por tercer año consecutivo ha generadouna ola de alertas desde el mercado financiero y, ahora, fue el turno de Credicorp Capital. En un informe elaborado por su economista jefe para Chile, Samuel Carrasco, se acusa una “desviación sustancial respecto de la meta del año pasado”.
Con qué nos sorprenderá el dólar. Cuando China ya entró oficialmente en su largo receso por el Año Nuevo Lunar, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 870,39 lo que implica un alza de $ 6,73 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el cobre Comex retrocedía 2,5% a US$ 5,72 por libra.
- Iván Arriagada, CEO de Antofagasta, aplaude anuncios de Kast sobre reducción de impuesto corporativo y medidas para destrabar permisos
- Seguridad hídrica en Ñuble: Embalse Zapallar sumará 10 mil hectáreas al riego tras inversión de US$ 160 millones
- Radiografía a los 79 diputados que debutan en la Cámara: más hombres que mujeres y los ingenieros, abogados y periodistas son mayoría
- Brazo minero del grupo Luksic eleva en 53% sus utilidades en 2025 y marca flujo récord ante mayor precio del cobre
- Compra de ZIM y menores tarifas: mercado bursátil se vuelve bajista con acciones de Hapag-Lloyd y Vapores
- CMF aplica multa de $ 9 millones a Banco Security, ahora BICE, por déficit de encaje en moneda extranjera
- Se reactiva “La Moneda chica” a las puertas del regreso del Presidente electo Kast de sus vacaciones en el sur
Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
Gremios agrícolas alertan que restricciones a contratación de migrantes agravaría escasez de mano de obra en el Biobío
Desde la Sociedad Agrícola de Biobío califican de "absurdo" endurecer las cuotas de contratación en una zona donde la oferta nacional no da abasto. La seremi del Trabajo del Biobío plantea que las soluciones de "talla única" no sirven para la estacionalidad del sur.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
