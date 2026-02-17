Caso Audio Factop: Tribunal citará a declarar a fiscal Lorena Parra como testigo. Un nuevo giro tomaron las indagaciones del caso Audio Factop, en marco de la reapertura de investigación de la causa resuelto por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Tras una solicitud de la defensa de Luis Hermosilla, comandada por su hermano, Juan Pablo Hermosilla, este martes el tribunal resolvió que citará a declarar en calidad de testigo a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra.

Credicorp y el deterioro en las cuentas fiscales. El incumplimiento de la meta fiscal por tercer año consecutivo ha generadouna ola de alertas desde el mercado financiero y, ahora, fue el turno de Credicorp Capital. En un informe elaborado por su economista jefe para Chile, Samuel Carrasco, se acusa una “desviación sustancial respecto de la meta del año pasado”.

Con qué nos sorprenderá el dólar. Cuando China ya entró oficialmente en su largo receso por el Año Nuevo Lunar, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 870,39 lo que implica un alza de $ 6,73 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el cobre Comex retrocedía 2,5% a US$ 5,72 por libra.