Socios de Sartor buscan evitar remate de Azul Azul + Fitch pone paños fríos por déficit fiscal + El dólar, volátil
Socios de Sartor busca evitar remate de Azul Azul. Los socios de Grupo Sartor recurrieron a la Corte de Apelaciones para buscar evitar, mediante un recurso de casación del fallo que inició el proceso, el remate del 54% de Azul Azul, parte de la propiedad de la concesionaria del club Universidad de Chile en manos del fondo privado (FIP) “Tactical Sport”, por una millonaria acreencia.
Fitch pone paños fríos por déficit fiscal. Luego que el Ministerio de Hacienda corrigió al alza la proyección del déficit estructural del sector público para este año, para situarlo en 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB), el director senior de Soberanos para las Américas de la agencia clasificadora Fitch, Richard Francis, lo consideró como “manejable, no es algo malo ni bueno”.
El dólar, volátil. Tras comenzar las operaciones en baja, el dólar cotiza a esta hora en $964,4, con un alza de $ 4,5 desde el cierre del miércoles. Los futuros del cobre en Londres subían 1%, a US$ 4,75 por libra.
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
Socios de Sartor acuden a la Corte de Apelaciones para evitar ejecución de 54% de Azul Azul
Acusaron que el fallo que dio inicio al proceso, que puede terminar en el remate de las acciones, “omitió importante prueba testimonial, pericial, de exhibición de documentos y confesional”.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
