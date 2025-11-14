Todo listo para las elecciones. Según los cálculos del Servicio Electoral (Servel), los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias estarán consolidados a las 20:00 horas del domingo, momento en que ya se conocerá quiénes pasan a la segunda vuelta del 14 de diciembre. En ese instante, habrá que poner atención a las señales que cada comando ganador y perdedor entrega, buscando construir la mayoría necesaria para llegar a La Moneda.

Las acciones más sensibles a las elecciones. El resultado de las presidenciales y parlamentarias marcará el destino de las acciones en el corto plazo. Los ejemplos de las elecciones de 2021 y 2017 entregan algunas señales sobre lo que podría ocurrir.

¿Cómo cierra el dólar la semana? Mientras los operadores se ven tentados a tomar resguardo antes de las elecciones del fin de semana en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 930,13 lo que implica un alza de $ 1,70 respecto del cierre del jueves. Por su parte, el cobre retrocedía 1,5% a US$ 4,9 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.