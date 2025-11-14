Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Todo listo para las elecciones + Las acciones más sensibles a los comicios + Dólar al alza
Todo listo para las elecciones. Según los cálculos del Servicio Electoral (Servel), los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias estarán consolidados a las 20:00 horas del domingo, momento en que ya se conocerá quiénes pasan a la segunda vuelta del 14 de diciembre. En ese instante, habrá que poner atención a las señales que cada comando ganador y perdedor entrega, buscando construir la mayoría necesaria para llegar a La Moneda.
Las acciones más sensibles a las elecciones. El resultado de las presidenciales y parlamentarias marcará el destino de las acciones en el corto plazo. Los ejemplos de las elecciones de 2021 y 2017 entregan algunas señales sobre lo que podría ocurrir.
¿Cómo cierra el dólar la semana? Mientras los operadores se ven tentados a tomar resguardo antes de las elecciones del fin de semana en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 930,13 lo que implica un alza de $ 1,70 respecto del cierre del jueves. Por su parte, el cobre retrocedía 1,5% a US$ 4,9 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
- Financial Times: líderes comunista y de extrema derecha disputan la presidencia de Chile
- El fin de una era, Bofill Escobar Silva se separan para crear nuevos estudios de abogados
- Termina huelga del SAG: retoma operaciones en todo el país, pero sindicato advierte que se trata de una pausa a la espera de avances concretos
- El CEO de Walmart, Doug McMillon, se retira y John Furner asumirá como su sucesor
- Fintech peruana adquiere posición mayoritaria en la startup chilena de pagos ETpay
- AC: Mulet destapa presunto conflicto de interés de Pardow con estudio legal que defendió a Transelec ante el Tribunal de la Libre Competencia
- Hacienda recortó gastos en asignaciones por funciones críticas para financiar parte de las nuevas indicaciones al Presupuesto 2026
Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
Fintech peruana adquiere posición mayoritaria en la startup chilena de pagos ETpay
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
