Lo que debes saber a esta hora de la tarde
SQM vuelve al mercado local + Chile con la confianza más baja de la región + Dólar baja levemente
Noticias destacadas
SQM vuelve al mercado chileno tras siete años con el tercer bono híbrido en la historia del país. SQM marcó un hito este jueves con el tercer bono híbrido que ha visto Chile, nueva deuda equivalente a US$ 430 millones que además marca su regreso a la renta fija local después de siete años. La colocación fue anticipada la semana pasada con la inscripción de la línea de bonos en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero, y las clasificaciones otorgadas por las agencias Fitch y Feller Rate (ambas pusieron nota "A+").
Chile queda rezagado con la confianza más baja de los consumidores en la región. En noviembre, el Índice de Confianza del Consumidor (CCI por sus siglas en inglés) de Chile -elaborado por Ipsos- registró una leve alza de 0,7 punto, anotando así un puntaje de 43,7. Es decir, aún se ubica en terreno pesimista. A pesar de este aumento, Chile cayó un puesto y se ubica como la quinta economía más pesimista entre 30 naciones medidas por la consultora, y última entre los países de Latinoamérica seleccionados.
Cómo se acerca el dólar al fin de semana. Sin cambios relevantes este jueves en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 917,84 lo que implica una caída de $ 1,33 respecto al cierre del miércoles. Mientras el futuro de cobre transado en Londres bajaba 0,9% hasta los US$ 5,17 por libra.
- ENAP explica los millonarios viajes de Laura Albornoz y Nolberto Díaz: se justifican si hay "un apoyo para su rol" como directores
- Cambios en LarrainVial: Andrés Urzúa es nombrado como nuevo gerente general de la corredora
- Los Solari de la Zofri y el momento actual de la zona franca: “La marca ya no existe en el ADN de las nuevas generaciones"
- ¿El nuevo gallito del dólar? Divisa transa en mínimos de nueve meses, pero extranjeros apuestan casi US$ 5.700 millones en sentido contrario
- Patricio Briones, diputado electo del PDG y excapitán de la selección de básquetbol: “Vamos a imponer un sello propio, alejándonos de la farandulización”
- LarrainVial Activos se anota triunfo judicial por sanción de la CMF: Corte de Apelaciones ordena reabrir ventana probatoria y gestora cita a cinco nuevos testigos
- Congreso despacha a ley proyecto que obliga a aerolíneas a entregar listado de pasajeros a las policías
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Qué efectos tienen los sindicatos en las empresas? La respuesta que dieron los mismos actores del mundo laboral
Un análisis impulsado por la Fundación Carlos Vial Espantoso mostró que, entre las firmas con organizaciones de trabajadores, los procesos de ascensos son más formales.
UAI y Accenture crean inédita iniciativa de “células digitales” para resolver desafíos de industrias con talento universitario
Metis Talent Hub integrará a estudiantes de último año y recién egresados con expertos para desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas en diversos sectores.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete