SQM vuelve al mercado chileno tras siete años con el tercer bono híbrido en la historia del país. SQM marcó un hito este jueves con el tercer bono híbrido que ha visto Chile, nueva deuda equivalente a US$ 430 millones que además marca su regreso a la renta fija local después de siete años. La colocación fue anticipada la semana pasada con la inscripción de la línea de bonos en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero, y las clasificaciones otorgadas por las agencias Fitch y Feller Rate (ambas pusieron nota "A+").

Chile queda rezagado con la confianza más baja de los consumidores en la región. En noviembre, el Índice de Confianza del Consumidor (CCI por sus siglas en inglés) de Chile -elaborado por Ipsos- registró una leve alza de 0,7 punto, anotando así un puntaje de 43,7. Es decir, aún se ubica en terreno pesimista. A pesar de este aumento, Chile cayó un puesto y se ubica como la quinta economía más pesimista entre 30 naciones medidas por la consultora, y última entre los países de Latinoamérica seleccionados.

Cómo se acerca el dólar al fin de semana. Sin cambios relevantes este jueves en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 917,84 lo que implica una caída de $ 1,33 respecto al cierre del miércoles. Mientras el futuro de cobre transado en Londres bajaba 0,9% hasta los US$ 5,17 por libra.