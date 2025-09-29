Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Septiembre positivo para mayoría de multifondos + Codelco regresa al mercado internacional de deuda + El dólar sube
Noticias destacadas
El mes de la patria se apronta a ser positivo para los multifondos. Según el boletín de Ciedess, con valores cuota al día 25 de septiembre, los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registran ganancias de 1,10% y 1,05%, respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presenta un alza de 0,69%. Por su parte, los fondos más conservadores obtienen retornos mixtos de 0,33% el Tipo D y -0,03% el Tipo E.
Emisión de bonos de Codelco. En momentos en que sus bonos se negocian al nivel más barato en dos años frente a los títulos del Tesoro estadounidense, Codelco regresa al mercado de deuda global con la colocación de US$1.400 millones en una reapertura de sus bonos con vencimiento en 2035 y 2055.
El dólar en alza. Tras revertir una leve caída en las primeras operaciones, el dólar cotiza a esta hora en $966, con un alza de $5,8 desde el cierre del viernes. Los futuros del cobre en el mercado Comex subían 2,33%, a US$ 4,88 por libra.
- Una caída de 1,7% o una leve expansión: informe calcula los dos escenarios de crecimiento del gasto público de cara al ingreso del Presupuesto 2026
- Ventas de viviendas nuevas alcanzan su mayor incremento desde 2021 y estudio prevé sesgo al alza para el resto del año
- Auditoría a Transelec por su rol en el apagón revela "brechas que requieren atención inmediata" y Coordinador analiza si se incumplió normativa
- El empleo en el sector público sigue creciendo en el primer semestre, aunque de la mano de Salud y Educación
- EA, desarrollador de FIFA y Battlefield, acuerda venderse por US$ 55 mil millones en la mayor compra apalancada de la historia
- Huawei duplicará la producción de su principal chip de IA mientras Nvidia tambalea en China
- Lufthansa recortará 4.000 puestos de trabajo y busca lograr mayores objetivos de rentabilidad
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
