El mes de la patria se apronta a ser positivo para los multifondos. Según el boletín de Ciedess, con valores cuota al día 25 de septiembre, los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registran ganancias de 1,10% y 1,05%, respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presenta un alza de 0,69%. Por su parte, los fondos más conservadores obtienen retornos mixtos de 0,33% el Tipo D y -0,03% el Tipo E.

Emisión de bonos de Codelco. En momentos en que sus bonos se negocian al nivel más barato en dos años frente a los títulos del Tesoro estadounidense, Codelco regresa al mercado de deuda global con la colocación de US$1.400 millones en una reapertura de sus bonos con vencimiento en 2035 y 2055.

El dólar en alza. Tras revertir una leve caída en las primeras operaciones, el dólar cotiza a esta hora en $966, con un alza de $5,8 desde el cierre del viernes. Los futuros del cobre en el mercado Comex subían 2,33%, a US$ 4,88 por libra.