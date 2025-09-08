El IPC no registra variación en agosto. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no tuvo cambios en agosto, en una noticia que sorprendió a un mercado que esperaba un ligero avance en los precios internos durante el mes pasado. Así, la inflación en 12 meses a agosto se moderó a 4,0%.

Caen exportaciones. Por segundo mes consecutivo, las exportaciones chilenas volvieron a caer en agosto. De acuerdo a las cifras del Banco Central, en el octavo mes del año los envíos al extranjero totalizaron US$ 7.857 millones, una contracción de 1,7% respecto del mismo mes del año anterior.

El dólar sube al inicio de la semana. Mientras internaliza la sorpresa del IPC de agosto y a la espera de nuevos datos externos, el dólar cotiza a esta hora a $ 970,50, con un aumento de $ 3,85 desde el cierre del viernes. Los futuros de cobre en el mercado Comex subían 0,21%, a US$ 4,56 por libra.