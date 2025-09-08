Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Doble Click
Doble Click

Lo que debes saber a esta hora de la tarde

El IPC no registra variación en agosto + Nueva baja en las exportaciones + El dólar sube

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 8 de septiembre de 2025 a las 15:07 hrs.

dólar hoy Doble Click dólar IPC exportaciones
<p>Lo que debes saber a esta hora de la tarde</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Con invitados como Claudio Bravo y Leonidas Montes, y organizado por Felipe Kast: detalles del encuentro Patagonia Summit
2
Economía y Política

El remezón en el comercio por el alto número de transferencias a cuentas que reveló el SII
3
Empresas

Millonaria disputa por expropiación en emblemática esquina de Av. Ossa con Tobalaba: privado pide mayor indemnización
4
Empresas

Las Condes vuelve a perder en litigio por edificio en barrio El Golf: ahora por pago a los abogados
5
Economía y Política

IPC en agosto sorprende y no registra variación: inflación anual se modera a un 4%
6
Empresas

La fiebre por el oro en Chile desata un preocupante aumento de la minería ilegal en el norte
7
Mercados

Traspaso de acciones de Zapping TV: la nueva arremetida de los socios de Swell en contra de Octavio Gamboa
8
DF MAS

Sebastián de Peña sobre su padre Fernando de Peña: “Tengo la suerte de poder decir que la próxima etapa laboral de él la vamos a construir juntos”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete