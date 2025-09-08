Dólar abre a la baja con mercados en espera de revisión de empleos y datos de inflación en EEUU

A nivel local, los inversionistas procesaban los datos del IPC de agosto, que sorprendió con una nula variación frente al mes anterior.

El dólar abrió a la baja este lunes, en un ambiente global que sigue marcado por la debilidad del último informe laboral de Estados Unidos. Los agentes esperan conocer mañana una revisión clave de cifras de empleo, y luego los primeros datos de inflación de agosto en el país del norte.

La paridad local bajaba $ 2,7 a $ 963,4 en los primeros negocios. Viene en línea con el escenario externo, ya que el dollar index bajaba 0,1% a 97,7 puntos y el cobre Comex subía 0,3% a US$ 4,57 la libra. Las tasas cortas de EEUU bajaban un poco más.

Próximas señales

El tipo de cambio cayó el viernes y con ello compensó las alzas de la semana, por un reporte de nóminas no agrícolas que tiene a los inversionistas más preocupados sobre la salud del empleo estadounidense.

"El débil reporte sobre el empleo no agrícola de agosto reforzó las expectativas de que la Reserva Federal reanudará los recortes de tasas este mes, e incluso ha fomentado las expectativas de que podrían comenzar con un recorte mayor, de 50 puntos base, similar al de septiembre del año pasado", escribió el analista sénior de divisas de MUFG, Lee Hardman.

Mañana la atención volverá a centrarse en la situación del mercado laboral estadounidense, ya que la Oficina de Estadísticas Laborales publicará sus revisiones preliminares sobre los datos de los 12 meses al cierre del primer trimestre de 2025.

"Dada la tendencia reciente, es casi seguro que las revisiones de referencia se revisarán a la baja en una cantidad considerable, que podría alcanzar los 800 mil puestos de trabajo", anticipó el estratega sénior de estudios de Pepperstone, Michael Brown.

Luego, vienen los primeros datos de inflación de agosto. El miércoles de darán a conocer los precios al productor de agosto, mientras que el jueves es el turno de los precios al consumidor.

"Hoy debería ser un día tranquilo en cuanto a datos, pero estaremos atentos a los comentarios desde la Fed y esperaremos la publicación del IPC del jueves. Con el apetito por riesgo estabilizado y la tendencia a la baja de los rendimientos, es probable que el dólar global se mantenga en desventaja", publicó Monex en su informe diario de divisas.