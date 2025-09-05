Sorpresa en EEUU: ​​crea 22.000 empleos en agosto, menos de la mitad de lo que los analistas habían previsto

La tasa de desempleo de EEUU ​​subió al 4,3% desde un nivel del 4,2%​​​​​​​​​​, según el Departamento de Trabajo, frente a una previsión del 4,3%.

El Departamento de Trabajo de EEUU dijo el viernes que en agosto se crearon 22.000 empleos, muy por debajo de lo previsto,​ frente a un dato de 79.000 en el mes anterior.

Un sondeo entre 72 economistas realizado por Reuters había previsto que la creación de empleo subiera a 75.000​​​.

En cuando al indicador de salarios medios por hora, ​​​​​​​subió un 0,3​%​​​​​​​​​ en agosto​​​. La previsión era de un incremento del 0,3%.​