Operadores financieros anticipan que el Banco Central dejará estable la tasa de interés referencial en la reunión del próximo martes

Tanto las expectativas a 12 como a 24 meses de inflación de los analistas de mercado ya se ubican en la meta de 3% del Banco Central, según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) publicada este jueves.

Tanto las expectativas a 12 como a 24 meses de inflación de los analistas de mercado ya se ubican en la meta de 3% del Banco Central.

Esto según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de septiembre, publicada este jueves por el instituto emisor.

En el corto plazo, estimaron una variación de 0,1% para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en agosto, mientras que crecería un 0,4% en septiembre y un 0,3% en octubre.

Con este escenario para la inflación, los operadores financieros aún optan por la cautela.

Los responsables de decisiones financieras del mercado financiero local y entidades extranjeras que operan activamente con Chile esperan que el Consejo mantenga la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75% en la cita de este martes 9 de septiembre. Y en la RPM de octubre, vendría otro recorte de 25 puntos base.

Luego, el tipo rector se mantendría en 4,5% hasta marzo de 2026, donde los analistas apuestan por otra baja de 25 pb.

El sondeo también delinea que la tasa de interés se ubicará en 4,25% por lo menos hasta septiembre de 2027.

En el caso de las expectativas del mercado para el tipo de cambio, la EOF prevé que el precio del dólar en Chile estará en un nivel de $ 965 en un horizonte de siete días. Mientras que en un plazo de 28 días, bajaría a $ 960.