Las primeras medidas tributarias que alistan los candidatos a La Moneda. La Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), en conjunto con el Instituto Chileno de Derecho Tributario (IChdt), organizaron un foro con los representantes en materia de impuestos de las candidaturas de Jeannette Jara (el economista Nicolás Bohme), de Evelyn Matthei (su colega Cecilia Cifuentes) y José Antonio Kast (el abogado Rafael Cruzat). En la instancia, los representantes definieron las primeras medidas que tomarían sus candidatos en materia de impuestos en caso de arribar a la casa de Gobierno.
Trump suma al cobre entre minerales críticos. Estados Unidos añadió cobre, uranio y plata a una lista gubernamental de minerales críticos, a medida que el gobierno de Donald Trump amplía su definición de materias primas que considera vitales para la economía y la seguridad nacional estadounidenses. La lista actualizada del Servicio Geológico de Estados Unidos también incluye carbón metalúrgico, potasa, renio, silicio y plomo.
¿Cómo sigue el dólar? Mientras los traders ajustan posiciones ante eventual cierre del gobierno de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 942,33 lo que implica una caída de $ 2,19 respecto al cierre del miércoles.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
