Consejo del Banco Central designa a Alberto Naudon como vicepresidente de la institución

Ocupará el cargo hasta el 22 de marzo de 2028 (inclusive), fecha en que finaliza su período como consejero del instituto emisor.

El Consejo del Banco Central de Chile acordó este jueves, en forma unánime, designar en el cargo de Vicepresidente a Alberto Naudon, en reemplazo de Stephany Griffith-Jones, quien terminó su período de consejera y vicepresidenta el miércoles 24 de diciembre recién pasado.

Naudon, quien es miembro del Consejo desde marzo de 2018, ocupará la vicepresidencia hasta el 22 de marzo de 2028 (inclusive), fecha en que finaliza su período como Consejero del instituto emisor, informó el Banco Central en un comunicado.

Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtuvo el premio Raúl Iver al mejor egresado de la promoción 2000, y el Magíster y PhD en Economía de la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos.

Naudon ingresó al Banco en el año 2000 como economista a la División de Estudios del Banco Central. En la misma unidad, fue economista senior y Jefe del Departamento de Modelos y Proyecciones Macroeconómicas.

En el 2013 asumió el cargo de economista jefe del Banco de Crédito e Inversiones, en el que estuvo durante un año.

Entre sus actividades académicas ha sido profesor en la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Los Andes, y la Universidad Adolfo Ibáñez, dictando cursos en las áreas de Macroeconomía, Econometría y Economía Internacional. Ha investigado y publicado diversos artículos sobre política monetaria y temas financieros.