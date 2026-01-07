Excanciller Moreno y escenario internacional: “Las reglas están cambiando. Todas las seguridades que teníamos ya no lo son”
El exministro de Sebastián Piñera planteó que en este escenario el país debe "actuar con calma", y que "no es el momento para tener posiciones que pueden tener un perjuicio para el país".
Preocupado se muestra el exministro de Relaciones Internacionales del primer gobierno del exPresidente Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, respecto al futuro del escenario internacional tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con Nicolás Maduro detenido.
“Todo lo que conocimos en las últimas décadas, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, se está cayendo. Las reglas están cambiando. Todas las seguridades que teníamos ya no lo son, y tenemos una nueva realidad muy diferente, no solamente en nuestro hemisferio, con lo que vemos en Venezuela, sino que también con lo que ha pasado en Ucrania, con lo que pasa en el mar de China”, dijo Moreno, tras participar en el lanzamiento de la Iniciativa UC Presidente Sebastián Piñera.
Desde su visión, actualmente se está viviendo una realidad “donde hay potencias muy poderosas que están teniendo una acción y una manera de expresarse que es muy diferente a lo que vimos antes. Y eso para un país pequeño, un país que no tiene ni de cerca los poderes que esos países tienen, que además es totalmente abierto, dependemos totalmente de Estados Unidos, de China, es una cosa que hay que mirar con mucho detalle”, agregó.
Sin embargo, pese a lo complejo del escenario, Moreno destacó que gracias a esta situación volvió a tomar relevancia el manejo interno de las relaciones internacionales, un tema que, a su juicio, no había estado presente en la campaña presidencial. “No fue materia, no era algo que le interesara a la comunidad. Estábamos centrados en otras cosas y creo que si uno puede decir que hay un tema positivo en esto, es que ha puesto de relieve lo importante que esto es”, reflexionó.
Por ello, para él, toma gran relevancia el perfil de las personas que liderarán las relaciones internacionales en la próxima administración. Y si bien no dio nombres, recalcó que se debe tratar de una persona preparada.
Consultado por el perfil, el excanciller planteó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene “una ventaja” porque hay “una gran cantidad de personas de carrera que conocen muy bien su rubro, y a eso hay que agregarle, y como se ha hecho con prácticamente todos los cancilleres o la inmensa mayoría a lo largo del tiempo, personas de talento que incorporen otros conocimientos, otras capacidades, pero que se suman a lo que ahí existe”.
Así, agregó que espera que el Presidente electo, José Antonio Kast, busque a la o las personas que tengan las “mejores capacidades y que además encuentre la receptividad de personas que, a lo mejor, están muy cómodos en otras actividades, pero que hagan el sacrificio de ponerse al servicio de los demás, al servicio de los chilenos y participar en el servicio público”.
Con relación a la postura que debiera tomar Chile ante el escenario internacional, Moreno planteó que “en este mar turbulento la prudencia es muy importante”.
Así, recomendó que lo mejor es “actuar con mucha calma, y tener presente que lo que importa son los intereses de Chile. Lo que hay que buscar es lo que a Chile le conviene. No es el momento para tener posiciones que pueden tener un perjuicio para el país. Y creo que si uno tiene eso presente, vamos a tener las mejores posibilidades de enfrentar una situación muy difícil, pero es la mejor manera”.
