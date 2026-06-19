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Presidenta de influyente asociación de empresarios estadounidenses se reúne con Kast en La Moneda

La presidenta del Council of the Americas (COA), Susan Segal, sostuvo seis encuentros en su primera visita al país desde el inicio de la actual administración.

Por: José Vásquez

Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 16:50 hrs.

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<p>Presidenta de influyente asociación de empresarios estadounidenses se reúne con Kast en La Moneda</p>

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