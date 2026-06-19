Presidenta de influyente asociación de empresarios estadounidenses se reúne con Kast en La Moneda

La presidenta del Council of the Americas (COA), Susan Segal, sostuvo seis encuentros en su primera visita al país desde el inicio de la actual administración.

Una intensa semana en Chile tuvo la presidenta del Council of the Americas (COA), Susan Segal, quien sostuvo seis reuniones en su primera visita al país bajo la administración del Presidente de la República, José Antonio Kast.

El COA es una influyente agrupación de empresarios estadounidenses.

Los encuentros comenzaron justamente con Kast, quien recibió el pasado martes en el Palacio de La Moneda a Segal, en una reunión -de carácter privado- que abordó temáticas de “la agenda económica de su administración, las perspectivas regionales y las emergentes para los inversionistas en este panorama en constante evolución”.

Ese mismo martes, aunque a más de 8.000 kilómetros, hacía lo propio el embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas, quien llegaba al University Club en Washington para reunirse con el vicepresidente de la organización, Kevin Sullivan.

Ese encuentro contó, además, con la presencia de “líderes chilenos y regionales, para conversar sobre la actualidad del país sudamericano, las relaciones entre Estados Unidos y la región, y las oportunidades de colaboración”, según un comunicado del COA.

Fue el propio Sullivan quien destacó la reunión con Ergas, del que comentó esperan “trabajar muy de cerca”, para “facilitar oportunidades de inversión en esta nueva etapa para Chile”.

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A esta cita con la organización acudieron también representantes del Departamento de Comercio y del Departamento de Estado de EEUU, además de los embajadores de Perú, Brasil y Colombia en el país norteamericano.

El miércoles, la agenda se desarrollaba en Santiago, donde Segal se reunió en el hotel Ritz-Carlton- con el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en una cita en la que el ministro “analizó las perspectivas económicas de Chile”, así como “las prioridades políticas, oportunidades de inversión y la competitividad del país, las proyecciones de crecimiento y los sectores clave que impulsan el desarrollo”.

Ese mismo día, Segal continuó su agenda en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se reunió con el canciller Francisco Pérez Mackenna, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez.

Fue el ministro de la cartera quien señaló que “fomentar el crecimiento económico es una prioridad para la política exterior de Chile”, aseverando además que “el país está buscando activamente oportunidades que impulsen ese objetivo”.

Ya entrada la noche del miércoles, Segal volvió a recorrer la Alameda para encontrarse en el Ritz-Carlton con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, con quien conversó -con cena de por medio- sobre las “oportunidades de inversión y comercio, las prioridades de la política fiscal y financiera, y las formas de fortalecer la colaboración entre el país y la comunidad empresarial internacional”.

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Al día siguiente culminó el periplo del Segal por la capital chilena, cuando temprano en la mañana se reunió con el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, con el que trató temas de “infraestructura y conectividad”, además de avances en "transporte, logística y oportunidades de colaboración público-privada para apoyar el crecimiento económico y la competitividad”.

La sexta -y última- cita de Segal en el país, fue con su compatriota Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile. En este último encuentro –en el que almorzaron juntos– Segal y Judd comentaron la relación entre Chile y Estados Unidos, además de “acontecimientos políticos y económicos de la región” como también “el panorama general de negocios e inversión en América Latina”.