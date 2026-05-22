Subrei inicia primera visita oficial a China con foco en APEC y reuniones con autoridades

La subsecretaria Paula Estévez participará en la Reunión de Ministros Responsables del Comercio (MRT) del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico y luego viajará a Beijing.

Como parte de su primera visita oficial en China, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, llegó a la ciudad de Suzhou para participar en la Reunión de Ministros Responsables del Comercio (MRT) del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), y luego viajará a Beijing para reunirse con autoridades de gobierno.

La reunión ministerial reúne a representantes de las 21 economías del foro para dialogar, coordinar políticas y avanzar en la facilitación del comercio, la inversión y el crecimiento económico en la región Asia-Pacífico.

"Llegamos a China para darle continuidad al activo rol que tiene Chile en APEC, buscando profundizar la relación con las economías miembro, y mantener la cooperación regional y la apertura comercial en el Asia-Pacífico", señaló la subsecretaria.

Agregó que "Chile es una economía profundamente integrada a esta región y también un productor estratégico de los recursos que el mundo necesita para la transición energética. Este foro es un espacio importante para seguir construyendo esos vínculos".

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La instancia ministerial considera dos sesiones de trabajo, enfocadas en cómo construir un orden económico abierto y predecible, y la cooperación internacional en materia de comercio digital, comercio electrónico transfronterizo e inteligencia artificial. También tendrá un encuentro con el sector privado para dialogar sobre formas de fortalecer la cooperación en innovación e industrias emergentes, con el objetivo de dar un nuevo impulso al desarrollo de Asia-Pacífico.

En la agenda también se prevén reuniones bilaterales con autoridades de distintas economías, como Canadá, Singapur, Nueva Zelandia, Filipinas y la República de Corea. Además de una reunión de los miembros del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), iniciativa que busca fortalecer la cooperación y las reglas comunes en materias vinculadas al comercio y la economía digital.

El próximo lunes la subsecretaria se trasladará a Beijing para encabezar la reunión de la XXII Comisión Mixta Comercial y Económica Chile-China, que se enmarca en el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2006, donde se hará una revisión general de las relaciones económicas bilaterales.

También tendrá un almuerzo de trabajo con el viceministro de Comercio de China, Li Chenggang. Más tarde se reunirá con el viceministro del Departamento Internacional del Partido Comunista Chino, Ma Hui, y después finalizará su visita con un encuentro con el viceministro de la Administración General de Aduanas de China, Hu Haiping.