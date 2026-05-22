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Subrei inicia primera visita oficial a China con foco en APEC y reuniones con autoridades

La subsecretaria Paula Estévez participará en la Reunión de Ministros Responsables del Comercio (MRT) del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico y luego viajará a Beijing.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 12:19 hrs.

China relaciones exteriores APEC Amanda Santillán
<p>Subrei inicia primera visita oficial a China con foco en APEC y reuniones con autoridades</p>

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