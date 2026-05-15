Chile conquista el paladar coreano: carne de cerdo lidera las exportaciones de alimentos a Corea del Sur
Las cifras, que se valorizan en US$ 700 millones al año, fueron celebradas por el principal conglomerado de productores nacionales de carne porcina.
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Un nuevo actor protagónico da fuerza a las exportaciones chilenas en Asia: la carne de cerdo. El producto nacional mueve 328.000 toneladas al año, con destino a más de 35 mercados internacionales, y se convirtió con US$ 173 millones, en el alimento más exportado a Corea del Sur durante el 2025.
En la región oriental destacan además el caso Japón, con exportaciones que superaron los US$ 144 millones durante el año pasado, ubicándose en segundo lugar.
ChilePork, asociación que agrupa a las empresas exportadoras del producto, celebró junto a su socio ProChile, seminarios en Seúl y Tokio, dos de sus principales mercados de la región asiática, la que concentra el 69% de los envíos del sector, y que forman parte de la estrategia de promoción de la carne de cerdo chilena en Asia.
Según asegura la asociación que reúne a productores como Agrosuper, Coexca, Maxagro y AASA, Chile mantiene un “estatus privilegiado”, libre de enfermedades de impacto para la industria como la Peste Porcina Africana (PPA), y el Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS), lo que le ha valido responder a las “crecientes exigencias de mercados como Corea del Sur y Japón en materia de bioseguridad, trazabilidad y seguridad alimentaria”.
Quien también se refirió a la cumbre comercial fue el presidente de ChileCarne, Juan Carlos Dominguez el que destacó la importancia de “estar presentes, reunirnos con importadores, conocer sus requerimientos y seguir fortaleciendo relaciones de confianza con mercados altamente exigentes”.
Según el presidente de Global AgriTrends, Brett Stuart, la consolidación de la carne de cerdo en tierras asiáticas responde a que ChilePork ha logrado “construir una marca premium reconocida por los consumidores, basada en confianza, calidad y consistencia”, lo que se suma a la ventaja de conexión chileno-asiática, que permite tiempos de tránsito en torno a 25 días, junto a una “cadena de frío más estable, lo que asegura una mayor vida útil del producto”.
Las citas, abordaron temas como los cambios estructurales que enfrenta el consumo de proteínas en Asia, continente donde ChilePork asegura que el producto ha ganado relevancia debido a sus “atributos asociados a conveniencia, versatilidad, estabilidad de suministro y relación precio-calidad”.
A estas también se sumaron como invitados Mathias Francke y Ricardo Rojas, embajadores de Corea del Sur y Japón, respectivamente.
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