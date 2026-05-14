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Embajador de China llama a Chile a "utilizar la Iniciativa de la Franja y la Ruta para avanzar en la cooperación bilateral"

En un encuentro organizado por la Fundación Chilena por el Pacífico, Niu Qingbao comprometió un trabajo conjunto para contrarrestar los efectos negativos de los aranceles de EEUU.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 12:11 hrs.

China Chile acuerdo comercial Fernanda Arancibia
<p>Embajador de China llama a Chile a "utilizar la Iniciativa de la Franja y la Ruta para avanzar en la cooperación bilateral"</p>

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