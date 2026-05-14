Embajador de China llama a Chile a "utilizar la Iniciativa de la Franja y la Ruta para avanzar en la cooperación bilateral"
En un encuentro organizado por la Fundación Chilena por el Pacífico, Niu Qingbao comprometió un trabajo conjunto para contrarrestar los efectos negativos de los aranceles de EEUU.
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En el marco de la Serie Embajadores organizado por la Fundación Chilena por el Pacífico, el embajador de China en Chile desde 2021, Niu Qingbao, se refirió a las relaciones bilaterales, los vínculos comerciales y los flujos de inversión en Chile. En ese marco, destacó que la relación entre ambas naciones es cercana y que el crecimiento sostenido de esta cooperación se basa en tres fundamentos.
El primero es la institucionalidad. Niu destacó que Chile siempre ha sido “pionero” en cuanto a entablar relaciones con China, ya que fue el primer país de latinoamérica en firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigencia en octubre de 2006.
A esto se suma la complementariedad que hay entre ambas economías. Mientras Chile produce minerales, como el cobre y el litio, cerezas, salmones y pisco, China se presenta como el mayor mercado para las exportaciones, ofreciendo una alta demanda a largo plazo.
El tercer y último fundamento se relaciona a la mejora constante de la cooperación. El embajador Niu se refirió a la participación de empresas chinas en los sectores de energía limpia, salud y entorno digital en Chile, lo que favorece los procesos de transferencia tecnológica, colaboración técnica e intercambio de talento entre ambos países.
Además, Niu celebró la certificación "sin papel" lograda por Chile para la exportación de productos agrícolas, efectiva desde el 20 de abril de este año. “China está lista para trabajar con Chile, aliento a que utilicen la Iniciativa de la Franja y la Ruta para avanzar la cooperación bilateral”, señaló. Esto en referencia a la estrategia de integración económica y conectividad impulsada por el gigante asiático desde 2013 para expandir redes de comercio, transporte, energía y telecomunicaciones entre Asia, Europa, África y América Latina y a la cual adhieren más de 150 países y 30 organizaciones internacionales.
En cuanto a las importaciones y exportaciones en general, el embajador definió las tarifas recíprocas de Estados Unidos como un “acto unilateral y de proteccionismo” algo a lo que China se opone, y agregó que el país asiático trabajará junto a Chile para contrarrestar los efectos negativos de estas medidas.
Aunque evitó referirse a la cumbre entre el Presidente Trump y su par Xi Jinping, en cuanto a su visión de Latinoamérica cuando se trata de la competencia con Estados Unidos, el diplomático describió a la región como una “tierra de esperanza y vitalidad” con la que quiere “resguardar la paz y estabilidad”.
Asimismo, mencionó que China no busca ejecutar un targeting de influencia y espera que la independencia de la región sea respetada.
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