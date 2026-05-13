Visa para inversionistas: el gancho de Chile para captar empresarios de India

El anuncio se dio luego de la reunión del canciller Pérez Mackenna con su par de la nación asiática. La agenda del ministro continuará con una visita a Bangalore, ciudad conocida como el Silicon Valley de ese país.

Para el ingreso de empresarios a Chile de una “manera más rápida y simplificada”. De esa forma fue descrita la nueva visa de negocios anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en el marco de su gira por India, con el objetivo de acelerar el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés).

La medida, que tiene como principal objetivo facilitar el ingreso a empresarios, profesionales, técnicos y trabajadores vinculados a actividades empresariales del país asiático, fue dada a conocer luego de la reunión de este miércoles del canciller con su homólogo indio, el ministro de Asuntos Exteriores Subrahmanyam Jaishankar, de la que también participó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez.

Asimismo, fue el propio canciller chileno quien calificó el acuerdo como “un nuevo paso concreto y decisivo en nuestras relaciones con India”, donde recalcó que este “es una clara muestra del compromiso de nuestro país con la promoción del comercio y la inversión”.

La subsecretaria Estévez hizo hincapié en el rol de India como socio comercial, país que se ha ido posicionando “como uno de los socios más estratégicos para Chile”, donde el pasado 2025 superó los US$ 5.600 millones en intercambio comercial, misma tendencia que se ha visto reflejada este año con un 200% de crecimiento en los envíos chilenos al gigante asiático.

Además, tras el encuentro con su homólogo indio, fue Pérez Mackenna quien se encargó de invitar a Jaishankar a territorio chileno, misma que extendió a empresarios del país asiático, los que podrán acceder al beneficio que consta de una vigencia de dos años una vez obtenida, y que permite estadías de hasta 90 días por ingreso a suelo nacional.

Posterior a la reunión mencionada, el jefe de la diplomacia chilena sostuvo una nueva cita con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, donde también participaron empresarios chilenos del sector vitivinícola, frutícola, salmonero, entre otros.

Visita al Silicon Valley de la India

La agenda del ministro continuará en la ciudad de Bangalore -conocida por ser el Silicon Valley de la India-, que alberga la mayor concentración de empresas y startups relacionadas a informática, centros de investigación y desarrollo tecnológico de la India.

Junto con la subsecretaria Estévez inciarán la última etapa de su visita a este país para impulsar la inversión tecnológica en Chile, con una reunión con el ministro de Electrónica y Tecnología de la Información del Gobierno de Karnataka (regional), Priyank M. Kharge, y con la secretaria de Electrónica, Información y Tecnología, N. Manjula. Con ellos, conversarán sobre ecosistemas de innovación, startups y emprendimiento.

Posteriormente, llegarán al Centro de Plataformas Celulares y Moleculares, una iniciativa del Departamento de Biotecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno local, que opera como un hub de bioinnovación, proporcionando infraestructura avanzada, además de potenciar programas de incubación y apoyo en transferencia tecnológica con el fin de impulsar soluciones en los sectores de salud, agricultura y medioambiente.

Además, visitará la empresa QpiAI, una compañía dedicada al desarrollo de plataformas integradas de computación cuántica e inteligencia artificial. De hecho, opera el mayor computador cuántico de Bangalore. Y, finalmente, harán un recorrido por NinjaCart, empresa de tecnología en el sector agrícola, que se encarga de optimizar las rutas logísticas en la entrega de productos frescos.